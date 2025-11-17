La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

En un escenario electoral adverso para varios de los partidos tradicionales, Evópoli vivió este domingo 16 de noviembre la que podría ser la jornada más compleja desde su creación en 2012.

La colectividad de centroderecha no logró alcanzar el umbral mínimo de votación nacional requerido para su subsistencia legal, un requisito establecido por la ley para que un partido pueda mantenerse inscrito y operar institucionalmente.

A través de una declaración pública, la directiva nacional reconoció el revés de manera directa y sin matices.

“Hemos tenido un mal resultado electoral al no alcanzar el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”, señalaron en el escrito, enviado a militantes y adherentes durante la noche.

Bajo este tenor, por primera vez la colectividad queda en riesgo real de disolución legal, obligando a sus dirigentes a evaluar alternativas como un proceso de reinscripción o eventuales alianzas para sobrevivir políticamente.

Agradecimientos y autocrítica

En medio de la derrota, la directiva agradeció el trabajo territorial y la campaña de sus postulantes.

“Agradecemos profundamente a nuestras candidatas y candidatos, a nuestra militancia y a cada persona que confió en Evópoli”, afirmaron.

La tienda opositora destacó además que, pese al derrumbe general, dos de sus aspirantes lograron asegurar un escaño: Tomás Kast, electo en La Araucanía, y Jorge Guzmán, en la Región del Maule. Ambos se sumarán al senador Luciano Cruz-Coke, uno de los tres referentes con representación parlamentaria que le quedan a la colectividad.

En ese contexto, la directiva apuntó a aferrarse a esa base mínima para reconstruirse, señalando que los tres parlamentarios “continuarán trabajando por Chile y defendiendo las ideas de un proyecto liberal de derecha”.

El llamado a respaldar a Kast

En un gesto político significativo, la colectividad anunció su respaldo explícito al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien avanzó a la segunda vuelta.

“Hoy Chile enfrenta una disyuntiva crucial respecto de su futuro… llamamos a respaldar en segunda vuelta a José Antonio Kast”, sostuvo el partido.

La decisión marca un alineamiento más claro con la derecha dura, pese a que Evópoli se ha definido históricamente como un referente de derecha liberal y moderada.

En su declaración, la colectividad sostuvo que el país “ha pedido un cambio drástico de rumbo” y acusa al gobierno de haber debilitado la seguridad y el crecimiento económico.

De igual modo, la directiva reconoció que el golpe electoral obliga a una revisión profunda del proyecto político, admitiendo que “no hemos sido capaces de interpretar el sentir mayoritario de la ciudadanía”.

Evópoli anunció también que iniciará una etapa de reflexión y rediseño interno, precisando que “los desafíos que enfrenta Chile hacen más necesario que nunca una propuesta seria y con sentido social… Seguiremos trabajando para que ese espacio exista y tenga una voz clara en el futuro de Chile”.