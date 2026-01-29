SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile

    "Las políticas públicas se basan en evidencia y no la tenemos", sostuvo el titular de Justicia.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Valparaíso, 27 de enero de 2026. Punto de prensa del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este jueves el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entregó su postura sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

    Esto, a propósito de la visita del presidente electo, José Antonio Kast, a ese país y a la famosa megacárcel.

    Gajardo ya ha descartado que ese modelo sea aplicable en Chile, y bajo ese marco, hoy en conversación con radio Futuro, explicó su posición, la cual principalmente se basa en que no hay evidencia de los resultados de ciertos puntos importantes de un sistema penitenciario, como por ejemplo: la reinserción social.

    “Un sistema penitenciario no es solo una cárcel. Un sistema penitenciario es mucho más que eso. Un sistema penitenciario es tener una capacidad para hacer los cargos de la custodia, la seguridad, de la debida segmentación y, sobre todo, también de la reinserción social”, comenzó señalando.

    En ese sentido sostuvo que “uno puede tener resultados de corto plazo, pero a menos que esas personas no vayan a salir nunca de la cárcel, no vamos a saber qué va a pasar con esas personas cuando vuelvan a la calle, no tenemos evidencia”.

    “Las políticas públicas se basan en evidencia. Usted tiene que saber cómo estos sistemas tienen la capacidad de, efectivamente, con evidencia, probar lo que se supone que van a hacer”, sostuvo.

    “La evidencia inmediata que tiene ese sistema es que ha permitido que esas personasestén privadas de libertad en un régimen muy estricto, pero no sabemos los grados de reinserción social de ese sistema, porque además es muy nuevo”, argumentó.

    Más sobre:Jaime GajardoCecotEl Salvador

