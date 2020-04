La fallida carta de la oposición para destrabar la negociación por una eventual censura a la mesa de la Cámara de Diputados

Una propuesta de declaración conjunta envió la presidenta de RD, Catalina Pérez, a sus pares de la oposición. La diputada había quedado a cargo de redactar un comunicado para que todos los partidos del sector manifestaran la voluntad de destrabar la negociación de una posible censura a la nueva mesa de la Cámara de Diputados que lidera el RN Diego Paulsen, luego de que la oposición no pudiera imponer su mayoría y se autoinfligiera la derrota de sus candidatos.

“Manifestamos nuestra disposición a construir reales mayorías en la Cámara de Diputadas y Diputados en defensa de los derechos de las personas y una agenda económica que se haga cargo del momento político, (…). Esperamos que esa mayoría se refleje en una nueva mesa de la Cámara renovando lo antes posible el cumplimiento del acuerdo de administración al que todos llegamos a principios del 2018”, se lee en el borrador.

Y agregan: “Hacemos un llamado a jefes y Jefas de comités, a nuestros partidos y al amplio arco opositor a acercar posiciones, a mostrar disponibilidad de diálogo y a hacernos responsables de la conducción de un Congreso Nacional que dé garantías de compromiso y defensa de los derechos de las familias de trabajadores y trabajadoras en este difícil momento”.

Sin embargo, la iniciativa -que había sido conversada, además, con los jefes de bancada de algunos partidos- no prosperó. Según explicaron algunos timoneles, la negativa a impulsar una propuesta de esa naturaleza se debía a que no tendría “real utilidad” y no habría sido un “aporte” para destrabar el conflicto. Esto, según ellos, debido a que en estos momentos, más que “declaraciones de voluntades”, sería mejor concentrarse en llegar a un acuerdo.

En tanto, otros líderes de partido afirmaron que redactar un comunicado podría generar “mucha expectativa” respecto de una posible solución al conflicto.

Avanzan las conversaciones

Si bien en el sector reconocen que actualmente las negociaciones están “en pausa”, algunos afirman que el conflicto no se extendería más allá de esta semana o la siguiente. Esto, a pesar de que desde la Democracia Cristiana aseguran que “no es momento” de censurar a la mesa y esperan que se apacigüe la expansión del coronavirus en la país para tomar alguna decisión respecto de esta materia.

Así, las conversaciones se están dando tanto a nivel de presidentes de partido como también de los diputados del sector. De hecho, mañana los jefes de bancada sostendrían una reunión a las 11 de la mañana para abordar este tema.