VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    Hace más de un mes desde el equipo de la candidata presidencial del oficialismo se analizó con el subsecretario del Interior, de manera informal, la posibilidad de que las figuras del Ejecutivo aportaran a la cruzada electoral, algo que también ha ocurrido en otras campañas.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    25/08/2025 - VICTOR RAMOS, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Fue hace más de un mes cuando el jefe de gabinete de Jeannette Jara, Jorge Millaquén (PS) y Javier Albornoz (PC) -quienes ven los temas más operativos de la campaña presidencial del oficialismo-, se reunieron informalmente y fuera de La Moneda con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA).

    ¿La misión? Analizar con la figura del gobierno del Presidente Gabriel Boric la posibilidad de que las autoridades designadas políticamente en el Ejecutivo puedan aportar financieramente a la cruzada electoral.

    Se trata de una práctica que se ha naturalizado en contexto de elecciones, por un hecho evidente: los altos sueldos que ganan ministros, subsecretarios y otras autoridades que trabajan en el gobierno.

    La gestión fue ampliamente comentada al interior del comando de Jeannette Jara situado en Londres 76, sobre todo porque a los emisarios de Jara no les fue nada bien.

    Si bien el subsecretario frenteamplista aceptó la conversar con los representantes del comando -con Millaquén compartió cuando ambos coincidieron en el gobierno-, en los registros públicos de la página del Servicio Electoral quedó en evidencia que no fueron muchas las autoridades que aportaron con fondos a la cruzada electoral.

    El asunto acrecentó la molestia con el gobierno entre algunos miembros del comando que esperaban un mayor apoyo del ejecutivo en la recta de final de la campaña de la exministra del trabajo.

    Más sobre:EleccionesPresidencialesVíctor RamosJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Polémico mensaje de Lipigas enfurece al comando de Jara y deriva en una denuncia penal de la compañía

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    Lo más leído

    1.
    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    2.
    Cita con Boric: los elegidos de Kast y Jara para acompañarlos a La Moneda en caso de triunfo

    Cita con Boric: los elegidos de Kast y Jara para acompañarlos a La Moneda en caso de triunfo

    3.
    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso
    Chile

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile
    Negocios

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta
    El Deportivo

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas