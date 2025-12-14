La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

25/08/2025 - VICTOR RAMOS, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR - Foto - Mario Tellez / La Tercera

Fue hace más de un mes cuando el jefe de gabinete de Jeannette Jara, Jorge Millaquén (PS) y Javier Albornoz (PC) -quienes ven los temas más operativos de la campaña presidencial del oficialismo-, se reunieron informalmente y fuera de La Moneda con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA).

¿La misión? Analizar con la figura del gobierno del Presidente Gabriel Boric la posibilidad de que las autoridades designadas políticamente en el Ejecutivo puedan aportar financieramente a la cruzada electoral.

Se trata de una práctica que se ha naturalizado en contexto de elecciones, por un hecho evidente: los altos sueldos que ganan ministros, subsecretarios y otras autoridades que trabajan en el gobierno.

La gestión fue ampliamente comentada al interior del comando de Jeannette Jara situado en Londres 76, sobre todo porque a los emisarios de Jara no les fue nada bien.

Si bien el subsecretario frenteamplista aceptó la conversar con los representantes del comando -con Millaquén compartió cuando ambos coincidieron en el gobierno-, en los registros públicos de la página del Servicio Electoral quedó en evidencia que no fueron muchas las autoridades que aportaron con fondos a la cruzada electoral.

El asunto acrecentó la molestia con el gobierno entre algunos miembros del comando que esperaban un mayor apoyo del ejecutivo en la recta de final de la campaña de la exministra del trabajo.