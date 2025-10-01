SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La hora de pasar el sombrero: candidatos al Congreso arrancan convocatorias a comidas de recaudación y se disputan figuras

El martes en la noche el alcalde Tomás Vodanovic asistió a la cena de apoyo a la candidatura de Isidora Alcalde, y días antes Constanza Schonhaut, su rival en el distrito 11, hizo otra en el Da Noi. En el Maule, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quiso hacer un encuentro de recaudación pero lo tuvo que suspender.

Por 
Pedro Rosas
 
José Miguel Wilson

Este martes en la noche la candidata a la Cámara de Diputados por el distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura) Isidora Alcalde (Frente Amplio) recibió en su domicilio a distintos dirigentes de la alianza oficialista con el objetivo de recaudar fondos para su campaña. La cita tenía un piso de aporte de $50 mil.

Al lugar estaban invitadas figuras de la centroizquierda como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; el jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Rodrigo Echecopar; el expresidente del directorio de TVN Francisco Vidal; la subsecretaria del Deporte, Emilia Ríos, y el secretario general del FA, Andrés Couble, entre otros.

En la cita hablaron Vodanovic, quien valoró su experiencia como concejala, y el exministro Vidal, quien no ahorró elogios: “Lo que más destaco de Isidora es su lucha contra la corrupción”.

Otro exconcertación que se vio en la jornada fue el exintendente de Santiago Marcelo Trivelli, quien hasta hace uno meses coqueteaba con la idea de ser presidenciable desde la DC.

Este tipo de encuentros no son nuevos en el marco de las campañas. Junto con los aportes directos a través de la plataforma del Servicio Electoral (Servel), las comidas de recaudación son una de las fórmulas que permite la ley para que los candidatos al Congreso y también a La Moneda consigan recursos para desplegarse.

Así, durante estas dos primeras semanas de campaña y a un mes y medio de la elección, algunos candidatos ya han convocado a sus cercanos y a distintos dirigentes de sus sectores para este tipo de encuentros.

La modalidad, según explican algunos que ya han citado a su “comida de campaña”, funciona como una instancia de camaradería, en la que se fija un monto para los que quieran asistir.

Por ejemplo, otra de las candidatas que también ya realizaron un evento en la misma línea es la contrincante de Alcalde en el distrito 11 Constanza Schönhaut (FA), quien tras su lanzamiento de campaña el pasado 17 de septiembre, en la noche invitó a varios dirigentes de su partido al restaurante Da Noi. Al lugar llegaron algunos como los diputados Gonzalo Winter y Lorena Fries, y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha.

Otra de las figuras de la alianza oficialista que invitó a una comida de recaudación fue la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien hace unas semanas hizo circular una invitación para distintos dirigentes de la alianza de gobierno.

La cita estaba programada para el 8 de septiembre en el Estadio El Llano, en la comuna de San Miguel, y exigía un monto de 40 mil pesos; sin embargo, tuvo que ser suspendida por encontrarse fuera del plazo legal de campaña.

“Por razones asociadas a la normativa vigente en materia de regulación de procesos electorales y el aporte a los mismos, hemos tomado la decisión de postergar la realización del encuentro con nuestra amiga y compañera Paulina Vodanovic, programado originalmente para este lunes 8 de septiembre, para el día lunes 6 de Octubre a contar de las 20:00 h, en las mismas dependencias”, se lee en un mensaje enviado por el equipo de la senadora.

Otro de los parlamentarios del sector que también sostuvieron este tipo de encuentros fue el senador Tomás de Rementería, quien hace algunas semanas realizó una invitación al restaurante Cap Ducal, en Viña del Mar.

Al respecto, en su entorno explican que se trató de una comida con amigos, en donde solamente se pagó el precio del plato y que lo recaudado no fue dirigido a la campaña.

En todo caso, no solo en el oficialismo se han empezado a realizar este tipo de eventos. En la derecha, por ejemplo, dirigentes de Renovación Nacional (RN) aseguran que si bien es algo que organiza cada candidato, varios diputados que buscan la reelección ya están organizando sus respectivas comidas.

Más sobre:EleccionesLa Tercera PMCampaña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

Sindicatos de trabajadores de Cencosud acusan masiva ola de despidos

Tras denuncias de retrasos en pagos: ministro Montes confirma que se inició auditoría en Serviu Metropolitano

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Dos sindicatos de la minera del grupo Luksic aprobaron la huelga tras no llegar a acuerdo por negociación colectiva

“Ya no se puede creer en el Minsal”: 43% de avance de acuerdos de salud endurece tono de senadores ante el Presupuesto 2026

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday

La hora de pasar el sombrero: candidatos al Congreso arrancan convocatorias a comidas de recaudación y se disputan figuras
Chile

La hora de pasar el sombrero: candidatos al Congreso arrancan convocatorias a comidas de recaudación y se disputan figuras

Tras denuncias de retrasos en pagos: ministro Montes confirma que se inició auditoría en Serviu Metropolitano

“Ya no se puede creer en el Minsal”: 43% de avance de acuerdos de salud endurece tono de senadores ante el Presupuesto 2026

Sindicatos de trabajadores de Cencosud acusan masiva ola de despidos
Negocios

Sindicatos de trabajadores de Cencosud acusan masiva ola de despidos

Dos sindicatos de la minera del grupo Luksic aprobaron la huelga tras no llegar a acuerdo por negociación colectiva

Gremio forestal expresa preocupación por nuevos aranceles de Trump a la madera

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Contra el PSG de Dembelé: la increíble jugada de Lamine Yamal en la Champions League
El Deportivo

Contra el PSG de Dembelé: la increíble jugada de Lamine Yamal en la Champions League

¿Tarjeta verde? La confusión que genera la implementación del FVS en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. PSG por la Champions League

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña
Cultura y entretención

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

Leo Soto, exdirector de La Sonora de Tommy Rey estrena grupo: “Hay que dejarlo descansar en paz y no manosear su nombre”

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Mundo

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel