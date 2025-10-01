La hora de pasar el sombrero: candidatos al Congreso arrancan convocatorias a comidas de recaudación y se disputan figuras

Este martes en la noche la candidata a la Cámara de Diputados por el distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura) Isidora Alcalde (Frente Amplio) recibió en su domicilio a distintos dirigentes de la alianza oficialista con el objetivo de recaudar fondos para su campaña. La cita tenía un piso de aporte de $50 mil.

Al lugar estaban invitadas figuras de la centroizquierda como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; el jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Rodrigo Echecopar; el expresidente del directorio de TVN Francisco Vidal; la subsecretaria del Deporte, Emilia Ríos, y el secretario general del FA, Andrés Couble, entre otros.

En la cita hablaron Vodanovic, quien valoró su experiencia como concejala, y el exministro Vidal, quien no ahorró elogios: “Lo que más destaco de Isidora es su lucha contra la corrupción”.

Otro exconcertación que se vio en la jornada fue el exintendente de Santiago Marcelo Trivelli, quien hasta hace uno meses coqueteaba con la idea de ser presidenciable desde la DC.

Este tipo de encuentros no son nuevos en el marco de las campañas. Junto con los aportes directos a través de la plataforma del Servicio Electoral (Servel), las comidas de recaudación son una de las fórmulas que permite la ley para que los candidatos al Congreso y también a La Moneda consigan recursos para desplegarse.

Así, durante estas dos primeras semanas de campaña y a un mes y medio de la elección, algunos candidatos ya han convocado a sus cercanos y a distintos dirigentes de sus sectores para este tipo de encuentros.

La modalidad, según explican algunos que ya han citado a su “comida de campaña”, funciona como una instancia de camaradería, en la que se fija un monto para los que quieran asistir.

Por ejemplo, otra de las candidatas que también ya realizaron un evento en la misma línea es la contrincante de Alcalde en el distrito 11 Constanza Schönhaut (FA), quien tras su lanzamiento de campaña el pasado 17 de septiembre, en la noche invitó a varios dirigentes de su partido al restaurante Da Noi. Al lugar llegaron algunos como los diputados Gonzalo Winter y Lorena Fries, y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha.

Otra de las figuras de la alianza oficialista que invitó a una comida de recaudación fue la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien hace unas semanas hizo circular una invitación para distintos dirigentes de la alianza de gobierno.

La cita estaba programada para el 8 de septiembre en el Estadio El Llano, en la comuna de San Miguel, y exigía un monto de 40 mil pesos; sin embargo, tuvo que ser suspendida por encontrarse fuera del plazo legal de campaña.

“Por razones asociadas a la normativa vigente en materia de regulación de procesos electorales y el aporte a los mismos, hemos tomado la decisión de postergar la realización del encuentro con nuestra amiga y compañera Paulina Vodanovic, programado originalmente para este lunes 8 de septiembre, para el día lunes 6 de Octubre a contar de las 20:00 h, en las mismas dependencias”, se lee en un mensaje enviado por el equipo de la senadora.

Otro de los parlamentarios del sector que también sostuvieron este tipo de encuentros fue el senador Tomás de Rementería, quien hace algunas semanas realizó una invitación al restaurante Cap Ducal, en Viña del Mar.

Al respecto, en su entorno explican que se trató de una comida con amigos, en donde solamente se pagó el precio del plato y que lo recaudado no fue dirigido a la campaña.

En todo caso, no solo en el oficialismo se han empezado a realizar este tipo de eventos. En la derecha, por ejemplo, dirigentes de Renovación Nacional (RN) aseguran que si bien es algo que organiza cada candidato, varios diputados que buscan la reelección ya están organizando sus respectivas comidas.