Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Política

    La instrucción del comando de Jara a los partidos: potenciar miedos hacia Kast e intentar instalar que su votante está indeciso

    A los timoneles se les detalló que Puente Alto, Maipú y San Bernardo son comunas prioritarias para el comando. También se mandató a instalar que el electorado de Parisi está con Jara, que los votantes de Kast tienen dudas y que el republicano es alguien a quien se le debe temer.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La tarde de este martes, los líderes de los nueve partidos detrás de la candidatura presidencial de Jeannette Jara (Partido Comunista) llegaron al comando de la abanderada, en Londres 76, Santiago, para participar de una reunión de organización de cara al balotaje.

    El encuentro se dio en la recta final de la campaña, a 12 días de la segunda vuelta en que la candidata de la izquierda medirá fuerzas con José Antonio Kast (Partido Republicano). Y en la antesala del debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el penúltimo cara a cara entre ambos postulantes a La Moneda.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    En representación del comando, estuvieron presentes la senadora y jefa de campaña, Paulina Vodanovic (también presidenta del Partido Socialista), el estratega y senador Daniel Núñez, Javier Albornoz y Jorge Millaquén. Por parte de los partidos, asistieron Lautaro Carmona (Partido Comunista), Constanza Martínez (Frente Amplio), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), José Toro (PPD), Leonardo Cubillos (Partido Radical), Efren Osorio (Acción Humanista), Mónica Sánchez (FRVS) y Alejandra Krauss (Democracia Cristiana).

    A los dirigentes se les expuso el contenido de una minuta que detallaba actividades públicas de la candidata y comunas prioritarias para los últimos días de campaña. En ellas se concentrarán los esfuerzos del comando para intentar conseguir un resultado favorable para la izquierda el 14 de diciembre.

    En la Región Metropolitana, esas comunas son: Puente Alto -la más poblada de todo Chile-, Maipú y San Bernardo. Las tres son administradas por alcaldes alineados con la candidatura de Jara que han participado de la campaña: Matías Toledo (independiente), Tomás Vodanovic (Frente Amplio) y Christopher White (Partido Socialista), respectivamente.

    En otras regiones, las comunas prioritarias son: Temuco (La Araucanía), Coquimbo (Coquimbo), Rancagua (O’Higgins), Calama (Antofagasta) y Los Ángeles (Biobío).

    El plan es realizar actos masivos de campaña en cada una de las comunas mencionadas, con un enfoque particular en los problemas que afectan a cada zona.

    Sumado al detalle territorial, la conversación en la reunión de ayer también giró en torno a reforzar la estrategia de poner sobre la mesa asuntos valóricos. Con ellos, creen en el comando, pueden enredar a Kast y sus adherentes. En particular, en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, como el aborto y el uso de píldora del día después. Incluso se habló de la posibilidad de realizar un “mujerazo” por Jara.

    En esa misma línea, se sugirió poner especial atención en las mujeres que en la elección del 16 de noviembre apoyaron a Evelyn Matthei, la hoy excandidata de Chile Vamos. En ese electorado huérfano, sugirieron desde el comando, Jara podría ampliar su base apoyo en el balotaje.

    16/11/2025 - COMANDO EVELYN MATTHEI - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Al momento de ir detrás del voto femenino a través de actos masivos, desde el comando se explicitó que es necesario exceder a las organizaciones feministas e intentar dirigir el mensaje a mujeres emprendedoras, mamás e influencers.

    Más allá de lo valórico, en la reunión se sugirió a los presentes cuestionar en sus vocerías el video sobre “limpiar las calles” del excabo Sebastián Zamora, hacer énfasis en que Kast es alguien de la élite y advertir que el candidato republicano quiere fomentar el uso de armas. La idea activar terceras vocerías dedicadas a advertir que se debe tener “miedo” del republicano, sus propuestas y su “mano dura”.

    Además, se recomendó intentar instalar, a través de vocerías públicas, que el electorado de Franco Parisi hoy respalda la candidatura de Jara y que incluso quienes estuvieron con Kast hoy reevalúan su decisión, en base a su desempeño durante esta campaña. De esa forma, pretenden transmitir una sensación de triunfo. Ese último punto, sobre todo, una vez concluido el debate de este miércoles.

    Esto último choca con algunas vocerías de los últimos tiempos, en que se ha reconocido que el escenario es adverso. Sin ir más lejos, Francisco Vidal (PPD) estimó que Jara tiene un tercio de probabilidades de ganar, mientras que su contrincante tiene dos tercios.

    17/11/2025 - FRANCISCO VIDAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Ayer, Jara encabezó un punto de prensa, en el marco de su plan “Alivio al Bolsillo”, dirigido a las familias sobreendeudadas. Ahí se refirió a tono confrontacional que ha adoptado en la recta final de la campaña, el que ha incomodado a sectores de su alianza.

    “Si el candidato (Kast) me falta el respeto como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir. No por mí, porque si se lo falta a una candidata a la presidencia, entonces qué queda para otra mujer. Me llama la atención que los medios me preguntan a mí si soy confrontacional, cuando el candidato, cuando yo intervengo, dice que son avisos comerciales”, planteó.

    La candidata, además, se refirió a los dichos de su vocero Vidal, quien dijo a Canal 13 que “yo soy partidario de que la franja y todo el mensaje sea propositivo”. “Es una opinión que se dio. Lo de fondo es que nosotros siempre estamos proponiendo cosas. A mí me gustaría ahora, ojalá, que salga esta propuesta del alivio al bolsillo. Sería bueno. Ahí está la propuesta”, respondió.

