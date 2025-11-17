BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La maldición de la testera de la Cámara: todos sus integrantes perdieron su reelección

    El paso por la mesa directiva de la Cámara de Diputados es una marca que no juega a favor de los parlamentarios que apuestan por la reelección o quienes buscan saltar al Senado. Existen cuatro casos icónicos que, en la elección de este domingo, refrendan esta maldición.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    16 ABRIL 2025 MESA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, JOSE MIGUEL CASTRO, GASPAR RIVAS Y ERIC AEDO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Dejando de lado las tensiones, los integrantes de la mesa de la Cámara de Diputados han comandado esta rama del Congreso desde el pasado 7 de abril.

    José Miguel Castro (RN), como presidente, y los dos vicepresidentes Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (ind. DC) son los encargados de la conducción político-administrativa de la Cámara baja. Los tres buscaban reelegirse para el periodo 2026-2030. Sin embargo, en sus apuestas todos fracasaron.

    Castro buscó un tercer periodo por el distrito 3 de la Región de Antofagasta. Si bien aumentó su caudal de votos respecto a 2021 -pasando de 8.654 a 10.030-, en términos porcentuales tuvo un descenso del 1,61%.

    A modo de despedida, anoche Castro envió un mensaje a través de sus redes sociales.

    “Pese a todo, hoy estamos agradecidos, han sido cuatro años de trabajo intenso. Incluso, hemos llegado a la presidencia de la Cámara”, empieza diciendo.

    Luego destacó el impulso y aprobación de distintas leyes -como la Nain-Retamal- y cerró su mensaje con agradecimientos para quienes votaron por él, a su equipo de trabajo y a su familia.

    En el caso de Aedo, quien buscó un segundo periodo en el distrito 20 de la Región del Biobío, tuvo una baja tanto en la cantidad de votos como en el porcentaje de votos.

    En 2021 se convirtió en diputado con el respaldo de 10.706 sufragios, correspondiente al 3,09% de los votos de la lista en la que compitió.

    Este domingo, en tanto, llegó a los 7.480 votos, es decir, vio como se fugaron más de 3 mil respaldos en estos cuatro años.

    Esto, además, le significó una merma del 1,82% de los votos.

    Por último, el caso de Rivas fue el más dramático, pues no logró retener más de 5 mil votos en comparación a las elecciones de 2021 y de este domingo.

    En la primera obtuvo 14.846 respaldos. En la de ayer, solo alcanzó 9.368. El descenso en términos porcentuales fue rotundo: de 5,18% a 1,59%.

    Los fantasmas que acechan

    En años anteriores, quienes habían conducido la Cámara de Diputados y que, en la elección siguiente, perdieron su apuesta fueron el entonces diputado UDI Rodrigo Álvarez -hoy dentro del círculo cercano de José Antonio Ksast- y Antonio Leal (PPD).

    El primero fue timonel de la Cámara entre marzo de 2009 y marzo de 2010.

    En medio de esa presidencia, en la elección parlamentaria de 2009, buscó un nuevo periodo en comunas como Providencia y Ñuñoa, pero perdió.

    En el caso de Leal, fue presidente de la corporación entre marzo de 2006 y marzo de 2007.

    En esa misma elección de 2009 apostó por saltar al Senado por la circunscripción 3 de la Región de Atacama, pero fracasó.

    En 2017 hubo otros dos casos, ambos correspondientes a partidos de centroizquierda.

    El primero fue de Osvaldo Andrade (PS), quien fue presidente de la Cámara entre marzo de 2016 y marzo de 2017.

    Ese año, en los comicios parlamentarios, apostó por la reelección en el distrito 12, pero se quedó afuera por una diferencia de más de 13 mil votos.

    El otro antecedente fue el de Marco Antonio Núñez (PPD).

    Fue la máxima autoridad de la corporación entre marzo de 2015 y marzo de 2016.

    En 2017 quiso ser senador por la Región de Valparaíso, pero no obtuvo el escaño.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosOficialismoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    Gobierno evita calificar desempeño de Jara en primera vuelta y desdramatiza críticas del Socialismo Democrático a Boric

    Pese a esfuerzos del gobierno y el Servel, más de 500 colegios no lograron retomar clases este lunes tras la elección

    Millennials llegan al Senado: 6 de los 23 senadores electos tienen menos de 40 años

    Ulloa fuera del Poder Judicial: exjuez deberá devolver departamento y auto fiscal

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026
    Chile

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    La maldición de la testera de la Cámara: todos sus integrantes perdieron su reelección

    Gobierno evita calificar desempeño de Jara en primera vuelta y desdramatiza críticas del Socialismo Democrático a Boric

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia
    Negocios

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    JP Morgan proyecta escenario pro-mercado con Kast, una mayor caída del dólar y analiza la “sorpresa” de Parisi

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar primeras sentencias por interlocking dictadas por el TDLC

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
    El Deportivo

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial

    El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera

    El DT de Perú anticipa el amistoso ante la Roja en Rusia: “Va a ser un partido característico de Eliminatorias”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó