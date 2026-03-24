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    La Moneda intenta ordenar relato por alza de combustibles y pone énfasis en la guerra y la situación fiscal heredada

    La Secretaría de Comunicaciones (Secom) elaboró una minuta pormenorizada para autoridades y parlamentarios con el objetivo de alinear vocerías tras el ajuste al precio de los hidrocarburos. El texto anticipa críticas opositoras y advierte sobre errores comunicacionales que podrían agravar el impacto político de la medida.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    16 Abril 2020 Fachada la Moneda Foto : Andres Perez 7 La Tercera PALACIO DE LA MONEDA - CASA DE GOBIERNO - VISTAS GENERALES - VISTAS PARCIALES - FACHADA - FRONTIS Andres Perez

    “Hay una guerra. Una guerra que nadie pidió”. Con ese tono arranca la minuta que en las últimas horas comenzó a circular entre ministros, subsecretarios y parlamentarios oficialistas, en medio del despliegue comunicacional del gobierno tras el alza en los combustibles.

    El documento, de carácter confidencial y elaborado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom) -que encabeza Felipe “Yeti” Costabal- busca ordenar el relato político del Ejecutivo frente a su primer test de gobernabilidad: el ajuste al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), que implicará incrementos de hasta $370 por litro en bencinas y de hasta $580 en diésel.

    La relato se repite a lo largo de las páginas: instalar que el alza responde a dos factores “inseparables”. Primero, el shock externo provocado por la guerra en Medio Oriente, que en cuestión de semanas elevó el precio del petróleo desde US$70 a cerca de US$110 por barril, un salto de más de 50% descrito en el texto como “no visto en 40 años”. Y segundo, la estrechez fiscal con la que -según el documento- el gobierno recibió el país, con fondos de estabilización prácticamente sin recursos para absorber un alza de esta magnitud.

    En esa línea, la minuta propone una fórmula que debe repetirse en vocerías: reconocer la realidad, apuntar a la herencia fiscal y, luego, destacar las medidas de mitigación. “Hay guerra, nos dejaron sin plata y tenemos un plan”, es la síntesis que se promueve.

    El tercer eje, precisamente, es ese plan. Bajo el nombre “Plan Chile Sale Adelante”, el instructivo detalla las medidas que el gobierno busca posicionar: el congelamiento de tarifas del transporte público, apoyos equivalentes en regiones, la estabilización del precio de la parafina durante otoño e invierno, subsidios al transporte menor y líneas de financiamiento para electromovilidad, entre otros.

    El documento también anticipa el conflicto político que viene. En un apartado específico, se identifican las críticas que -estiman en Palacio- levantará la oposición: que el ajuste golpea a la clase media, que el gobierno carece de un plan o que está trasladando el costo de la disciplina fiscal a los ciudadanos.

    Para cada uno de esos escenarios, la minuta define un “encuadre” y advierte sobre “trampas” a evitar. Por ejemplo, frente a la acusación de que las medidas son regresivas, se instruye enfatizar que los subsidios universales a la gasolina benefician desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, mientras que el foco del Ejecutivo está en transporte público y parafina, donde se concentran los hogares más vulnerables.

    Como ejemplos, el texto incluye un set de preguntas y respuestas para vocerías en medios, con cifras y argumentos cerrados para temas sensibles: desde por qué suben los combustibles hasta por qué no se optó por subsidiar completamente el alza o si habrá nuevos impuestos. En este último punto, la instrucción es categórica: descartar de plano esa opción y no abrir flancos innecesarios.

    A ello se suma una “lista roja” de errores que -según advierte la minuta- pueden “destruir en horas lo construido en días”. Entre ellos, evitar frases que transmitan pérdida de control, no mostrar dudas frente a la prensa y no personalizar las críticas al gobierno anterior, privilegiando datos por sobre nombres.

    “Si la noticia del día es ‘gobierno sube la bencina’ y no ‘gobierno protege a los más vulnerables frente a una guerra internacional’, el encuadre falló”, se señala.

    Horas antes del anuncio, el Presidente José Antonio Kast ya había reunido a los partidos oficialistas en un comité ampliado en La Moneda, donde -según asistentes- se transmitió la necesidad de actuar alineados frente a una medida que anticipaban impopular.

    Más sobre:PolíticaLa MonedaLa TerceraCombustiblesAlza

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