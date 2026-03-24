Kast pide unidad al oficialismo ante plan para enfrentar alzas de los combustibles

Con un llamado a la unidad y a evitar desmarques, el Presidente José Antonio Kast buscó alinear este lunes a los partidos oficialistas frente a su primer flanco político: el ajuste al precio de los combustibles -que hasta ahora se mantenía a raya gracias al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco)- anunciado este lunes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En la previa del anuncio, a las 11.00, el Presidente Kast encabezó el comité político ampliado en La Moneda. La cita -que se extendió por más de dos horas- reunió a presidentes y jefes de bancada del Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli y el Partido Social Cristiano (PSC), además de los ministros del comité político.

Aunque el objetivo era alinear al sector frente a una medida sensible, en la práctica el nivel de detalle que se entregó fue acotado. Según coinciden asistentes, el ministro Quiroz delineó el marco general del ajuste, sus razones fiscales y los efectos esperados, pero evitó desglosar completamente el contenido del paquete.

¿La razón? Dadas las características del anuncio, existía preocupación por eventuales filtraciones a pocas horas del despliegue del jefe de la billetera fiscal en las entrevistas televisadas que concedió a los noticieros en horario prime.

Según explican en La Moneda, el rediseño del Mepco apunta a corregir distorsiones acumuladas y dar mayor sostenibilidad fiscal al instrumento en un contexto de estrechez presupuestaria. El problema, admiten en privado, es el efecto inmediato: un alza en el precio de los combustibles que se transmite rápidamente a otros bienes y servicios.

De esa forma, el diseño del Ejecutivo contempla dos carriles. Por un lado, los cambios estructurales al mecanismo se están ejecutando vía decretos. Este lunes, de hecho, ya se publicó en el Diario Oficial el primero de ellos, que modifica el período de cálculo del precio de paridad de importación -base para determinar los precios internos-, ampliándolo de tres a cuatro semanas para las gasolinas, el diésel y el gas licuado vehicular.

Por otro lado, varias de las medidas del paquete de mitigación irán al Congreso. De hecho, el titular de la cartera, José García Ruminot, junto a la subsecretaria Constanza Castillo, ya iniciaron una ronda de conversaciones con parlamentarios oficialistas y de oposición para sondear apoyos y ajustar el contenido de las medidas.

Ese diseño no es casual e implica que cualquier rechazo o dilación tendrá costos, en la medida en que afectaría directamente a los sectores más golpeados por el alza de los combustibles, instalando presión sobre quienes se resten del acuerdo.

En la antesala del anuncio, el jefe de la billetera fiscal sostuvo una nueva reunión con parlamentarios oficialistas para examinar los detalles de los ajustes al mecanismo.

Uno de los presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), aseguró que las propuestas para paliar el alza de los combustibles deberían avanzar con rapidez en el Congreso.

“La disposición desde la Cámara de Diputados va a estar en tramitar esto rápido. Algunas de las alzas si no hacemos nada -como en el caso de la parafina- se haría efectiva el jueves. Por lo tanto, mi compromiso es que antes del jueves sí entra algo en parafina, va a estar tramitado, enviado al Senado”, afirmó al salir de la cita.

Llamado al orden

Fuera de la bajada más técnica, el comité político fue la instancia para Kast ordenara a los suyos frente a un escenario político que se prevé adverso tras el anuncio.

Quienes conocieron del encuentro, afirman que el Mandatario mostró su preocupación por algunas de las críticas que han surgido en el sector. En particular, afirman presentes, hizo un llamado de atención al jefe de bancada de RN, Diego Schalper, quien en los últimos días ha apuntado en contra de medidas como la limitación de la gratuidad. El diputado también cuestionó las vocerías de la ministra Segegob, Mara Sedini.

“No me siento para nada haciéndole una crítica al gobierno, al revés, me siento haciéndole una contribución para que nos vaya bien”, defendió este lunes en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

Al finalizar la cita en La Moneda, volvió a desdramatizar sus dichos. “Cuando usted recibe un país con las tasas de homicidio, que nos deja el gobierno del presidente Boric, con el déficit fiscal con el que nos deja el presidente Boric (...), un país en esas circunstancias requiere de ir comunicando claramente cuáles son las medidas que vamos a tomar en cada uno de los puntos”, explicó.

Lo cierto es que el Presidente no dudó en mostrar su inquietud por sus declaraciones y hacer un llamado a evitar ese tipo de críticas y buscar la unidad del sector. Lo anterior, sobre todo considerando los efectos que podría generar el ajuste al Mepco.

Tras el encuentro, el mensaje fue replicado por los dirigentes oficialistas, quienes enfatizaron la necesidad de actuar alineados frente a un escenario económico complejo y a una medida que, aunque impopular, el gobierno considera ineludible.

“Acá somos todos un equipo y ese equipo se llama Chile y en este minuto hay una situación compleja, difícil, debido a la guerra. En eso estamos todos lo suficientemente claros (...). Por supuesto que en todo lo que el gobierno estime pertinente para paliar los efectos que pueda tener esta alza significativa del petróleo en la ciudadanía, vamos a respaldar”, dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Sobre el intercambio con el Presidente, Schalper aseguró a La Tercera que “el único llamado que he recibido del Presidente Kast es a tener empatía con la instalación de nuestro Gobierno -que ha sido difícil porque nos dejaron sin plata, amarres y con poca información- y a seguir respaldando las medidas del Ministro Quiroz públicamente, como lo he estado haciendo”.

El detalle del ajuste

Al cierre de esta edición, el paquete fue dado a conocer por Quiroz. La batería de medidas considera, en primer lugar, un ajuste directo en los precios de los combustibles, en línea con la evolución internacional del petróleo.

Es decir, a contar de este jueves, las bencinas y el diésel comenzarán a reflejar de manera más rápida esas variaciones, con alzas proyectadas del orden de $ 370 por litro en gasolina de 93 octanos y de hasta $ 580 por litro en diésel. En Hacienda recalcan que el mecanismo no se elimina, sino que sigue operando, permitiendo también traspasar eventuales bajas en el precio internacional con mayor rapidez (ver Pulso).

Junto con ese ajuste, el gobierno activó un plan de mitigación -“Plan Chile Sale Adelante”- enfocado en contener el impacto en los sectores más sensibles.

Entre las principales medidas, se contempla el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta fines de 2026 y recursos para contener alzas en regiones, además de un paquete específico para la parafina, cuyo precio se retrotraerá a niveles de febrero y se mantendrá estable durante otoño e invierno.

A eso se suman apoyos al transporte menor, como subsidios mensuales para taxis y colectivos y líneas de financiamiento preferente -a través de BancoEstado- para migrar a vehículos eléctricos.

En La Moneda reconocen que se trata de una decisión “incómoda”, pero necesaria para dar sostenibilidad fiscal al mecanismo en un escenario marcado por la guerra en Medio Oriente y su impacto en los precios internacionales.

“Vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”, sentenció el pasado domingo el Mandatario en entrevista con La Tercera.