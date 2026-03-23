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    Política

    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha

    El Mandatario pidió nuevamente unidad al sector oficialista, sobre todo por la modificación del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), que se convirtió en el primer flanco político del gobierno.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    Este lunes el Presidente José Antonio Kast encabezó un nuevo comité político ampliado en el Palacio de La Moneda, instancia que reúne a los líderes del actual oficialismo: Chile Vamos, republicanos y los sociales cristianos.

    Allí, además de abordar los temas de la coyuntura del país, según presentes, hubo una escena que no pasó desapercibida: el Mandatario le llamó la atención al diputado Diego Schalper (RN) por sus críticas al gobierno.

    Y es que ayer en Mesa Central, el parlamentario pidió mayor claridad comunicacional a la ministra vocera Mara Sedini y reprochó además la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad para mayores de 30 años, calificándolo como una “equivocación”.

    Tras la cita, el diputado desdramatizó sus reparos. “Cuando usted recibe un país con las tasas de homicidio, que nos deja el gobierno del presidente Boric, con el déficit fiscal con el que nos deja el presidente Boric (...) un país en esas circunstancias requiere de ir comunicando claramente cuáles son las medidas que vamos a tomar en cada uno de los puntos”, dijo.

    Sobre la educación superior, sostuvo: “Lo que yo he dicho, y lo conversamos también acá, es que ciertas medidas, como, por ejemplo, reconocer que hay muchas personas que, hoy en día, debiendo pagar el CAE, lo dejaron de hacer porque el presidente Boric les prometió, el presidente Boric, que se los iba a condonar. O, en el caso de la gratuidad, nos hemos notificado cada vez más de la mala noticia, que muchos falsean los datos. Bueno, ese tipo de cosas las tenemos que investigar. Y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar al gobierno en este empeño porque no se haga un uso fraudulento de los beneficios del Estado”.

    En ese sentido, añaden conocedores del diálogo, el Presidente le pidió a Schalper unidad y empatía.

    Ese llamado, eso sí, fue para todos, sobre todo por la modificación del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), que se convirtió en el primer flanco político del gobierno.

    Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Esta mañana el gobierno ya realizó su primer ajuste, y hoy en la noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dará cuenta de nuevos cambios. Además, se espera el ingreso de un proyecto de ley al Congreso sobre el tema.

    Más sobre:José Antonio KastDiego SchalperMepco

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