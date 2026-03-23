Gobierno comienza con los cambios al mecanismo de estabilización de combustibles vía decreto

El gobierno del presidente José Antonio Kast comenzó los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), idea que se planteó públicamente la semana pasada ante el alza sostenida del precio del petróleo producto de la guerra en Irán.

Así, la primera medida al tema se realizó vía decreto. El Ministerio de Hacienda, encabezado por el secretario de Estado, Jorge Quiroz, publicó el decreto que modifica la implementación del Mepco.

El documento ya publicado en el diario oficial explica que se cambia el número de semanas para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo vehicular.

Según dice el documento, el plazo será de cuatro semanas, “para los precios que se establezcan al menos durante las próximas cuatro semanas, a partir del día jueves 26 de marzo de 2026″.

Antes de este último decreto, el Mepco, que modera las alzas y bajas pronunciadas de cara al consumidor final, se aplicaba cada dos semanas.

El decreto en relación al Mepco es parte de una serie de medidas que se espera que realice el gobierno de Kast, según adelantó Pulso. Las medidas tienen relación con “un proyecto de ley y medidas administrativas” relacionadas con la materia prima que Chile solo importa.

Las acciones en torno a cambios en el Mepco se justificaron por el Ejecutivo por la situación fiscal de Chile y la alza sostenida del petróleo, ya que el conflicto en Irán afecta el estrecho de Ormuz, zona donde circula cerca del 20% del crudo del mundo.

El Mepco es un mecanismo que opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles, lo que hace que el precio del alza o de la baja se traspase de manera gradual a los consumidores, y también busca ser fiscalmente neutro en el largo plazo.