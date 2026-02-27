SUSCRÍBETE
    La otra advertencia del embajador Judd al gobierno de Boric y que suspendió proyecto chino en Chile

    Un informe del Congreso de Estados Unidos acusa al gobierno de Xi Jinping de usar datos de centros astronómicos de América Latina para fines militares. En Chile, se apunta a una iniciativa en colaboración entre la Academia de Ciencias de China, Huawei y la Universidad Técnica Federico Santa María.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un informe emanado por el Congreso de Estados Unidos apunta a otra advertencia hecha por el embajador de la Casa Blanca, Brandon Judd, al gobierno del Presidente Gabriel Boric por un proyecto chino en Chile.

    Se trata de una investigación del Comité Selecto sobre China, publicada este miércoles 26 de febrero, en la que se señala que el gobierno de Xi Jinping utiliza la infraestructura en Latinoamérica para mejorar sus capacidades espaciales y la recopilación de inteligencia con fines militares.

    En el documento se asegura que Beijing ha desarrollado una extensa red de estaciones espaciales terrestres y telescopios de doble uso en Latinoamérica, y que “la utiliza para recopilar inteligencia y fortalecer la capacidad bélica del EPL”. La investigación-se afirma- halló al menos once instalaciones espaciales vinculadas a China establecidas en Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile.

    En el caso de Chile, se apunta al Centro de Datos Astronómicos China-Chile en Santiago, establecido mediante una colaboración entre la Academia de Ciencias de China, Huawei y la Universidad Técnica Federico Santa María.

    “Aunque se presenta como una búsqueda civil de asteroides, la tecnología de rastreo de alta precisión requerida para monitorear objetos orbitales de alta velocidad es idéntica a la necesaria para la localización por satélite. Las preocupaciones se ven agravadas por la participación de personal como Jing Liu, científico jefe con vínculos documentados con la Unidad 93147 del EPL, una rama del ejército chino especializada en ingeniería satelital e imágenes de radar”, se lee en el informe.

    Y se agrega que: “Al integrar investigadores vinculados al ejército en un parque científico civil a pocos kilómetros de las instalaciones espaciales estadounidenses y europeas en Chile, Beijing ha creado una base de inteligencia persistente”.

    En la página 21 del documento, se expresa que el representante diplomático de Donald Trump en Chile advirtió de las preocupaciones de Estados Unidos al gobierno de Boric y que la iniciativa luego fue suspendida.

    “Después de que Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, expresara su preocupación por los planes de China para construir el centro de datos, el gobierno chileno posteriormente suspendió el proyecto”, dice.

    Además de agregar que “en 2025, el gobierno chileno anunció la cancelación del proyecto debido a preocupaciones de seguridad asociadas con la presencia de China.”

    De acuerdo a la investigación estadounidense, la instalación buscaba aprovechar “la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial de Huawei para procesar los enormes conjuntos de datos generados por el Atacama Large Millimeter Array (radiotelescopio ALMA) dentro del sitio”.

    La preocupación de Washington, apunta, es que si bien la misión principal de ALMA es el mapeo de galaxias, “la potencia de supercomputación subyacente también puede utilizarse en aplicaciones militares”.

    Además, añade que “la presencia de China en el desierto de Atacama se consolida aún más con el Parque Astronómico Ventarrones y su proyecto de Monitoreo de Objetos Transitorios”.

    La publicación del informe sobre las eventuales intenciones de China en esta materia se produce en medio de la crisis de la administración saliente por el cable submarino chino, que terminó abriendo un flanco diplomático con Estados Unidos y que alcanzó su máxima tensión con la revocación de las visas a tres autoridades de Boric involucradas en la tramitación del proyecto, incluyendo al titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

    La otra advertencia del embajador Judd al gobierno de Boric y que suspendió proyecto chino en Chile
    La otra advertencia del embajador Judd al gobierno de Boric y que suspendió proyecto chino en Chile

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: "Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno"
    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo
    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán "lo antes posible" por las tensiones en la región
    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán "lo antes posible" por las tensiones en la región

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

