    La tentación republicana: los puentes que tantea el partido de Kast para lograr mayoría en el Senado

    El senador electo Rodolfo Carter reveló algunos de los nombres de legisladores con los que podría generarse un entendimiento “en ciertos temas” si es que llegan a ser gobierno con José Antonio Kast. Mencionó especialmente a Pedro Araya (PPD), Juan Luis Castro (PS) y Fidel Espinoza (PS).

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Los senadores Pedro Araya, Juan Luis Castro, Fidel Espinoza, Matías Walker y Karim Bianchi.

    Un lento pero sostenido proceso de conversaciones, que podrían dar paso a un reacomodo de fuerzas políticas, ya comenzó en el Congreso.

    En las últimas semanas, algunos legisladores nuevos ya han visitado la sede del Parlamento y el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), invitó a los nuevos senadores electos a un almuerzo la próxima semana para tener un acercamiento casual.

    Sin embargo, también hay conversaciones políticas, cuyo desenlace dependerá de los resultados de las elecciones del próximo 14 de diciembre, que demarcarán las posiciones de quienes se instalarán en el oficialismo, en la oposición o bien de quienes actuarán como puentes o bisagras del futuro gobierno.

    En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, el senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter (independiente republicano), sinceró los legisladores con los que podría generarse un entendimiento “en ciertos temas”, si es que llegan a ser gobierno con José Antonio Kast.

    Dado que las elecciones parlamentarias del pasado 16 de noviembre dejaron al Senado en un empate técnico entre quienes se definen de derecha y quienes fijan su domicilio en la izquierda y la centroizquierda, el rol de los mediadores cobra relevancia estratégica.

    En la conversación con el periodista Iván Valenzuela, Carter dijo que el ánimo de su colectividad es “poner siempre a Chile primero, delante, no tu ego, no tu carrera, no tus heridas del pasado, y estar dispuesto a tenderle la mano a quien fue adversario, incluso en tu mismo sector político, y construir una gran mayoría para poder sacar los grandes problemas de Chile”.

    A juicio del senador electo es clave que, en primer lugar, todos los que somos de la oposición tengan “una mirada unitaria en los próximos cuatro años, pero no quedarse en eso. Yo estoy seguro que, al otro lado, en la centroizquierda, hay gente de buena voluntad”.

    Precisó que ello “no significa que sean gobiernistas”, pero vaticinó que en “un futuro gobierno eventual de José Antonio Kast, (ellos) van a estar disponibles”.

    “Yo tengo una gran opinión de Pedro Araya (PPD), senador por Antofagasta. El senador Juan Luis Castro (PS), gran opinión. Fidel Espinoza (PS), que ha tenido un viaje notable, después de haber sido un diputado de trinchera, hoy día tiene una mirada mucho más centrada en defender a los trabajadores de las pesqueras, en defender a las personas violentadas por la delincuencia. No van a ser gobiernistas, van a ser opositores, pero qué distinto una oposición que es capaz de construir y no vive solamente en la trinchera. Yo creo que hay un espacio muy notable”, concluyó Carter.

    Consultado por las palabras del nuevo representante de La Araucanía, el senador Espinoza (PS) dijo que ”me alegra que ellos vean en mí una persona que puede tender puentes, pero esperemos los resultados”.

    Y agregó: “Después del 14 se ven esas cosas. Yo por mi país y nuestra gente seré un aporte siempre para incentivar el desarrollo y que avancemos en seguridad. En gobiernos de derecha y de izquierda ya lo he demostrado”.

    El senador Araya (PPD), quien es parte del comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), comentó que “valoro las palabras del senador Carter. Estamos dispuestos a contribuir a que Chile tenga acuerdos amplios en temas que de verdad importan a la gente, como seguridad, desarrollo y empleo. Siempre estaré disponible para el diálogo democrático, con quien sea, pero eso no significa adscribir a proyectos con los que tengo diferencias evidentes. Mi compromiso es con Chile y con mi región, no con candidaturas en particular”.

    Lo novedoso de los dichos de Carter es que sinceraban un abanico amplio de cartas que están mirando los republicanos, más allá de algunos independientes (como Karim Bianchi) o de sectores moderados de la actual oposición (como Matías Walker o Enrique Lee), que también son de interés estratégico para el partido de Kast.

    Si bien Walker (hoy militante de Demócratas) y Lee (independiente asociado a Demócratas) no han expresado su apoyo a Kast en segunda vuelta, su colectividad ya le brindó un respaldo al líder republicano. De hecho, hubo una reunión este lunes entre la directiva de Demócratas con el abanderado de derecha en la que se selló este apoyo en el balotaje.

    Un efecto indirecto que podría tener el tanteo de los republicanos es que podrían neutralizar las conversaciones entre los partidos tradicionales del oficialismo y de la derecha, que se inclinaban por repartirse equitativamente las cuotas de poder en el Senado, dejando marginada a la colectividad de Kast.

    Al generar puentes con algunos descolgados del PS y el PPD, los republicanos podrían apostar por un diseño distinto que los considere al menos con un año en la presidencia de la Cámara Alta o bien los deje a cargo de algunas comisiones influyentes como las instancias de Hacienda y Constitución.

