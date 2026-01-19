SUSCRÍBETE POR $1100
    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    El arquitecto asumirá como ministro de Vivienda de José Antonio Kast. Hoy, de hecho, lo acompañó a La Moneda. En 2024, tuvo palabras poco amables para él. Aseguró que es "muy conservador", sobre todo con las mujeres.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    En octubre de 2024, el arquitecto Iván Poduje era candidato a la alcaldía de Viña del Mar. En esa calidad, dio una entrevista a CNN en que se le preguntó su parecer sobre la carrera presidencial que en ese entonces se desarrollaba.

    En ese contexto, reconoció que sin dudar le diría que “sí” a Evelyn Matthei si ella, como presidenta, le ofreciera un ministerio. Luego, se le preguntó si también aceptaría con José Antonio Kast. Su respuesta fue negativa.

    “No creo que José Antonio Kast sea presidente. No creo que lo sea. No está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país, de las nuevas tendencias de elecciones, de la vida moderna. Es un candidato muy conservador para el país que tenemos hoy día. Y creo que no han sido afortunadas sus declaraciones en varios temas, vinculados a la odiosidad, a la polarización", sinceró.

    Agregó que le parece que el exdiputado y hoy presidente electo es convervador “sobre todo con las mujeres”.

    Su respuesta ha repercutido en redes sociales las últimas horas, puesto que está confirmado que él asumirá como ministro de Vivienda de Kast, quien fue electo presidente el 14 de diciembre del año pasado. Es más, esta mañana estuvo con él en La Moneda, cuando asistió a una reunión con el Presidente Gabriel Boric, en el marco de la emergencia por los incendios.

    Se trata de un nombre que resienten mucho en Chile Vamos, coalición con la que el arquitecto tuvo roces en el pasado.

    Poduje reconoció en la misma entrevista que él tiene una “gran opinión” de republicanos como Ruth Hurtado o el diputado José Meza. Sin embargo, el segundo proceso constituyente, el que fue liderado por ese partido, le generó una mala impresión de Kast.

    “Cuando usted tiene un discurso tan fuerte respecto de que la Constitución, y yo lo creo, no es el problema de Chile y nunca lo fue, y luego cambia radicalmente de discurso, y dice que es fundamental, creo que hay un problema de credibilidad”, justificó.

