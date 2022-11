La visita de Siches a La Araucanía y el resultado del plebiscito: Boric se refiere a los momentos “más difíciles” en sus ocho meses de mandato

“Está lleno de dificultades cotidianas, pero sin lugar a dudas el resultado del 4 de septiembre fue un momento muy complejo políticamente”.

Fueron las palabras del Presidente Gabriel Boric, en conversación con Mesa Central, al hacer un balance de la marcha del gobierno en los primeros primeros ocho meses de mandato.

“Yo creo que desde la izquierda y desde los sectores progresistas, cometimos un error al embriagarnos, de alguna manera, con el resultado del plebiscito de entrada y el resultado de la elección de convencionales”, aseguró. Esto debido a que la opción Rechazo se impuso con una amplia mayoría, lo que comprometió entonces al programa de gobierno del Presidente.

El mandatario, en ese sentido, agregó que espera “que la derecha y los sectores que defendieron la opción legítima del Rechazo no cometan ese mismo error respecto al resultado del plebiscito”. “El momento constituyente sigue plenamente vigente y si no lo resolvemos es una bomba de tiempo”. remarcó el Presidente Boric frente a quienes sostienen que el tema dejó de tener urgencia tras el masivo rechazo a la propuesta de texto entregado por la convención, reconociendo, al mismo tiempo, que en el fallido proceso “hubo una oportunidad que no se aprovechó bien”.

Sobre las causas de la derrota del texto constitucional, el Presidente aseguró que “sin lugar a dudas es multicausal, acá no hay una explicación que pueda dar cuenta de un proceso tan complejo, pero lo que hemos aprendido de la historia larga de Chile, pero también de la historia reciente, es que no podemos guiarnos solamente por estado de ánimo acotados en el tiempo para tratar de dar soluciones permanentes en el tiempo”.

La derrota el 4 de septiembre no fue el único momento difícil que ha enfrentado su gobierno. El Mandatario también mencionó como otro de los episodios complejos de sus primeros ocho en La Moneda la visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, a la región de La Araucanía en marzo de este año.

En ese entonces, una serie de disparos al aire impidieron la llegada de Siches a la comunidad de Temucuicui, donde esperaba reunirse con el padre del comunero Camilo Catrillanca en el marco de una gira a la zona que incluyó a varios ministros sectoriales.

“Fue un momento difícil porque dio cuenta de que acá no hay espacio para voluntarismo, y en esto no estoy responsabilizando, yo tengo la mejor opinión de la ministra Siches y espero a que volvamos a colaborar pronto. Esto fue una responsabilidad de todo el gobierno”, indicó.

Ley Antiterrorista

Fue el pasado jueves, en el marco de sus primeras declaraciones en su gira por la región de La Araucanía, cuando el Presidente Gabriel Boric endureció el tono y reconoció que en la zona han habido actos que se pueden calificar de carácter terrorista.

“No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista”, señaló entonces durante un punto de prensa, tras encabezar un gabinete regional.

De esta forma, frente a los emplazamientos para recurrir a la Ley Antiterrorista tras diversos hechos de violencia, en esa misma ocasión el jefe de Estado advirtió que su aplicación ha tenido “pésimos resultados” y que no era una herramienta jurídica “adecuada” para enfrentar la situación.

Este sábado, el Presidente Boric reiteró su posición, asegurando que “la Ley Antiterrorista no porque diga antiterrorista en su enunciado significa que sea una mejor Ley”.

“Los resultados de la Ley Antiterrorista han sido pésimos para las víctimas, para los imputados -en donde muchas veces han habido persecuciones sin garantizar los derechos del debido proceso- y han sido pésimas para el Estado de Chile, que ha tenido que pagar sendas indemnizaciones”, añadió.

Además, aclaró que dicha Ley “no es parte de la agenda del gobierno” y que “más que modificarla, estamos trabajando en la Ley contra el crimen organizado”.

“La seguridad es una prioridad en todo Chile y en particular en La Araucanía. Yo invito a los parlamentarios, a que no nos enredemos en una discusión respecto de si este es el mejor mecanismo o no. Estamos de acuerdo en que tenemos que hacernos cargo del problema, que tenemos que darle mayores atribuciones a Carabineros y a las policías, en que tenemos que combatir el crimen organizado”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si los grupos armados que amenazan a la Macrozona Sur, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pueden ser parte de los diálogos con el gobierno, Boric respondió que “nosotros hemos señalado que estamos dispuestos a conversar y dialogar con todos quienes estén dispuestos a hacerlo. Ahora, la CAM ha sido bastante clara, y en particular uno de sus principales líderes, en que no tienen voluntad de conversar con nosotros, e independiente de eso, todos van a atener que responder ante la ley, porque nadie en Chile está por sobre la ley”.

“En Chile existe un anticomunismo”

El Presidente también abordó la polémica que se generó en la Cámara de Diputados ad portas de la elección de su directiva, luego que en octubre el parlamentario Raúl Soto (PPD) renunciara a la cabeza de la corporación, en el marco del acuerdo de gobernabilidad alcanzado en marzo, en virtud del cual la presidencia recaería en la diputada Karol Cariola (PC). Sin embargo, a inicios de mes y tras conflictos con la oposición, se descartó la posibilidad de que Cariola asumiera la cabeza del órgano, rompiendo así con el pacto de gobernabilidad.

Bajo ese escenario, el Mandatario aclaró que con el Partido Comunista tiene “la mejor relación, entonces el gesto que hicieron respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados es tremendamente relevante y da cuenta también de su capacidad de poner por delante los intereses comunes frente a un veto que es inaceptable, porque el Partido Comunista chileno, democrático, de grades luchas sociales, tiene todo el derecho a aspirar a presidir durante este periodo la Cámara de Diputados”.

Al ser consultado sobre si considera que las presiones de la oposición, que derivaron en la renuncia a la candidatura de Cariola a la presidencia de la Cámara, fueron un acto de anticomunismo o una crítica política legítima, Boric aseguró que “en Chile existe un anticomunismo, de larga data y eso me parece que no tiene sentido negarlo (…) una cosa es la crítica política y otra es tratar de vetar a algunos por pensar distinto a ellos”.