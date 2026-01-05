Lagos Weber critica declaración de Kast sobre Maduro: “Ha roto una tradición histórica sobre la no intervención”

El senador y ex ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber (PPD), criticó la declaración del presidente electo, José Antonio Kast, quien celebró en su cuenta personal de X la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y enfatizó en la importancia de resguardar el derecho internacional en este escenario.

En conversación con el programa T13, el parlamentario afirmó que el presidente electo “tiene que mirar el presente y el futuro de nuestro país, lo que es nuestra política exterior y los intereses de Chile” y subrayó que “tenemos que ser cuidadosos. Somos un país pequeño, pero no por eso podemos avalar una intervención de esta naturaleza”, dijo.

El presidente electo José Antonio Kast. MARIO TELLEZ

“Lo que nos tiene que preocupar más no es el presente, sino el futuro del precedente que se genera para países como Chile. ¿Qué significa esto? Que ahora es la ley del más fuerte el que va a imperar. El día que alguien que requiera el litio, el agua fresca, oro o lo que sea, será una carta blanca para los que tienen el poder a actuar de esa manera”, señaló.

“El presidente electo ha roto una tradición histórica sobre la no intervención y autodeterminación”, acotó. En esa línea, apuntó que el mandatario electo tiene el mandato de mantener al país disponible para colaborar en el proceso de transición y diálogo en Venezuela, reivindicando al mismo tiempo la posición de Chile en contra de las intervenciones. “Hay que mantener nuestra tradición y nuestras políticas exteriores, porque creo que lo que va en línea con el interés nacional es tener un sistema normado”, afirmó.

Pese a la crítica, el senador insistió en que prefiere abrir espacio para que el mandatario electo aclare sus dichos. Aunque advirtió que “el gobierno todavía no asume, y esto creo que puede ser un paso en falso para adelante”.