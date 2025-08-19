Las claves de una inédita negociación parlamentaria

1.- Se cristaliza la batalla en la derecha

Los últimos esfuerzos por competir unidos en algunas circunscripciones se esfumaron y anoche se cristalizó la batalla entre Chile Vamos y Republicanos, que marcará a la derecha en las elecciones del próximo 16 de noviembre y el nuevo ciclo político que se inicia a partir de ahora.

Ambos bloques opositores competirán en todo Chile, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y el premio mayor, aparte de la presidencial, será la hegemonía del sector en el próximo Parlamento.

Sectores de RN y la UDI reconocen que la “marca Kast” -el candidato presidencial que hoy lidera las encuestas presidenciales- será un factor importante en la campaña parlamentaria.

Más aún, en algunos duelos a muerte, como el que ocurrirá en la Quinta Región. Ahí se enfrentarán Arturo Squella (Republicano), Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario), quienes contarán con el decidido respaldo de José Antonio Kast, con los representantes de Chile Vamos, Andrés Longton (RN) y Pepa Hoffmann (UDI), entre otros.

El gran temor es que alguno de los 212 postulantes de Chile Vamos caigan en la tentación de fotografiarse con el líder republicano.

Matthei y Kast en el debate organizado hace unas semanas por la Sofofa.

2.- El sueño –a medias- de Boric

El Presidente Gabriel Boric espero hasta el final para intervenir y lograr concretar una nueva alianza de centroizquierda. Si hace cuatro años, en las parlamentarias se enfrentaron tres bloques de centroizquierda -Apruebo Dignidad (FA+PC), Socialismo Democrático (PS+PPD+ radicales y liberales) y la Democracia Cristiana-; hoy el oficialismo compite en un gran bloque que incluye a estos siete partidos y una planilla con 183 candidatos a la Cámara Baja y 29 postulaciones al Senado.

Sin embargo, el sueño de una sola lista que añoraba dejar Boric como uno de sus legados, no fue posible. El Frente Regionalista Verde Social (FRVS) de Jaime Mulet y Acción Humanista, de Tomás Hirsh, hicieron valer su instinto de supervivencia y se salieron de la fila -Ambas colectividades inscribieron la lista “Verdes, Regionalistas y Humanistas-.

Los primeros, con un conjunto de viejos próceres de la política, buscan sumar votos y aguarle la fiesta a sus ex socios en algunas partes del país.

Los segundos, sienten que no se les reconoció -ni recompensó- el decidido y temprano apoyo que dieron a Jeanette Jara, incluso en los momentos en que su propio partido intentaba boicotearla.

En tanto, la primera negociación parlamentaria del Frente Amplio evidenció la división interna de un partido con poca experiencia en estos temas, en el cual conviven los exConvergencia Social (al que pertenece Boric) y los exRevolución Democrática (liderados por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic).

2.- Chile Vamos consolida alianza con el centro

Finalmente se concretó la alianza entre Evelyn Matthei - candidata presidencial de Chile Vamos- y Ximena Rincón -senadora y presidenta de Demócratas-.

El precio puesto por la exDC -quien buscará su tercera elección en el Maule- fue alto: 32 postulantes. Para ello, la UDI, RN y Evópoli debieron “bajar” candidatos que desde hace varios meses estaban en carrera en sus respectivos distritos y circunscripciones, provocando un fuerte malestar que podría traer consecuencias, advierten de la propia coalición.

La apuesta de Rincón, en cambio, es transformarse en un partido bisagra en un eventual Congreso sin una mayoría clara de izquierda y de derecha.

Matthei y sus partidos apostaron por sumar a Demócratas y Amarillos y así intentar revivir el 61,8% que obtuvo el Rechazo a la propuesta de nueva Constitución en setiembre de 2021.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

4.- El PC y el costo de llevar la candidata presidencial

Aunque la directiva del PC, liderada por Lautaro Carmona, trató de aminorar el efecto en contra que significaba llevar a una candidata presidencial de sus filas (Jeanette Jara), finalmente debió asumir el costo ante la fuerte presión de sus socios.

El partido de la hoz y el martillo quedó en el antepenúltimo lugar con sólo 23 distritos y, salvo Karol Cariola en la Quinta Región, con pocas probabilidades de aumentar su presencia en la Cámara Alta. Y apuestas de última hora, como Elisa Loncon en la Región de La Araucanía.

A cambio, el timonel comunista pidió que no se vetara a Daniel Jadue, como candidato a diputado en el distrito 9, en momentos que la Fiscalía presentó una acusación en su contra por el caso Farmacias Populares. Esto le impediría asumir, si es que llegara a ganar.

Carmona no cedió a las presiones y -hasta el cierre de esta edición- su nombre se mantenía en el distrito 9.

5.- La apuesta DC por Jara y su supervivencia

“La DC entró por la ventana y es el tercer partido con más cupos (30 a diputados y tres a senadores). No sé quién negocia por ellos, pero mis respetos”, escribió el político del Partido Liberal, Rodrigo Rettig. Su colectividad se quedó con 12 candidaturas a la Cámara Baja y tres al Senado.

La operación del actual presidente (S) de la DC, Francisco Huenchumilla y su secretaria general, Alejandra Krauss -el pasado 26 de julio- por dar vuelta la Junta Nacional en favor del apoyo a Jara tuvo su recompensa.

En esa oportunidad, Krauss prometió a sus camaradas 22 distritos y 2 duplas de senadores, cifras que terminaron en 30 distritos y siete duplas.

El PS y el PC valoraron la jugada del sector de la DC -incluidos sus costos internos, como la expulsión de la Internacional Demócrata de Centro (IDC)- y le abrieron casilleros a una tienda histórica que hoy lucha por su sobrevivencia.