Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Política

    Las razones del comando de Kast para descartar supuestos vínculos con el nazismo en la franja

    En el primer capítulo de la pieza audiovisual de cara al balotaje, el republicano hizo mención al tema durante una conversación con un grupo de personas. En su equipo explican que quieren derribar "fake news" y dar a conocer la historia personal del abanderado.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas

    Fue en el primer capítulo de la franja electoral para la segunda vuelta presidencial en el que José Antonio Kast decidió abordar uno de los temas que lo han acompañado en sus tres carreras a La Moneda: su supuesta cercanía al nazismo que han acusado desde el oficialismo.

    En el registro se muestra al abanderado del Partido Republicano conversando con un grupo de mujeres de tercera edad. “Nos gustan mucho tus propuestas, lo hemos conversado en múltiples oportunidades, pero no nos sentimos tan representadas por ti, porque pareces un cuico”, le aseguran, dando paso a que el republicano explique su historia familiar.

    Así, cuenta que vive en Buin y que “el origen de la familia es supersencillo”. También habla de la mujer alemana que ayudó en su crianza, que trabajaba en una casa con niños judíos que fueron asesinados por los nazis.

    En ese contexto, afirma que “cuando a uno le dicen ‘es que este es judío y es nazi’, le digo, ‘mira, no conoces mi origen, no sabes cuál fue mi crianza, cómo fueron mis padres, no sabes lo que le hicieron a la persona que yo más quiero después de mis padres’“.

    Según explican en la colectividad, la decisión de hacer alusión al tema “nazi” en la franja electoral -que es dirigida por el publicista Adie Ayala- surgió de forma espontánea, debido a una inquietud que presentaron las mismas mujeres que aparecen en el capítulo. De esa forma, se decidió incluirlo en el guion final.

    Esto, con el objetivo también de derribar “fake news” respecto del candidato. El vínculo de la familia Kast y el nazismo tomó fuerza durante la campaña de 2021. Ese año, medios de comunicación como El País y The Guardian se hicieron eco de información publicada por la agencia Associated Press que daba cuenta de que su padre, Michael Kast, militó en el Partido Nazi.

    En todo caso, en el comando recalcan que el foco no es el tema nazi, sino que más bien que el abanderado pueda contar su historia en primera persona. Esto, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer al candidato sin intermediarios, lo que piensa, sus recuerdos y su infancia.

    Tal como ha sido la tónica en las primeras semanas de campaña de cara al balotaje, donde Kast se enfrentará a la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, la apuesta del comando ha sido mostrar a un Kast más cercano, para lo que no solo han sostenido actividades con vecinos y comerciantes en distintas regiones, sino también se ha diseñado una franja que permita mostrar esa faceta del abanderado republicano.

    Así, imágenes como las de ayer, de Kast reunido con un grupo de mujeres o entregando frutas y verduras en una feria de Arica, se van a seguir repitiendo en los próximos capítulos.

    En esa línea, agregan que el objetivo es no cuestionar todo el tiempo a Jara durante la franja, sino que concentrar sus esfuerzos en mostrar a un candidato cercano. De hecho, hasta el momento, solamente en un capítulo se hará alusión a la candidata oficialista, cuando se muestre el fragmento del discurso de Kast en su cierre de campaña en el Movistar Arena, en el que asegura que “Jara es Boric”.

    Respecto a la decisión de incluir los supuestos vínculos con el nazismo en la franja, en el partido recalcan que va en línea con una determinación del comando de salir a desmentir toda la información falsa que -acusan- se ha estado levantando por parte del oficialismo.

    De hecho, en los últimos días, a través de redes sociales, ese ha sido uno de los focos del partido. Por ejemplo, la semana pasada difundieron una gráfica en la que desmienten algunas propuestas como el fin de la indemnización por años de servicio, la gratuidad en la educación, el aborto en tres causales, el copago cero en salud, el incremento de la edad de jubilación a 75 años, entre otras.

    Tras el inicio de la franja, este lunes en una actividad con dirigentes de Demócratas, el propio Kast se refirió a la ofensiva del oficialismo.

    “Ella (Jara) ha dicho que voy a terminar con la PGU, ella ha dicho que quiero terminar con la indemnización de los años de servicio. Lo han dicho todo, que no debato. Bueno, que siga planteando lo que ella cree y nosotros vamos a actuar en consecuencia a lo que hemos planteado y lo que hemos conversado con este conglomerado de distintos partidos políticos”, manifestó al ser consultado si es que indultaría a Miguel Krassnoff.

    Adiel Ayala, el creativo de la franja

    Decisiones como las de incluir el tema nazi en la franja electoral, si bien se conversan en el entorno más cercano a Kast, lo cierto es que en la colectividad no esconden que tienen nombre y apellido. Se trata de Adiel Ayala, el creativo detrás de las producciones audiovisuales del abanderado republicano.

    Publicista de profesión, Ayala es parte de la colectividad desde sus primeros años, tras acercarse al proyecto después de que en 2016 Kast dejara su militancia en la UDI y diera sus primeros pasos para formar el partido.

    Así, Ayala ha sido parte de las tres campañas presidenciales de Kast, primero en 2017 como voluntario y después ya como parte del equipo creativo.

    En esta contienda, el publicista se transformó en la “sombra” de Kast, grabando al republicano en terreno y en todos sus actos de campaña. Varios de esos registros fueron parte de la franja en la primera vuelta y también lo serán en los próximos capítulos.

    Antes de la campaña, en tanto, estuvo a cargo de algunas producciones del partido. Primero, del documental “Solos”, que cuenta la historia de un grupo de carabineros que fueron perseguidos por la justicia tras el estallido social, y también la pieza “Escudo Fronterizo”, que adelanta una de las primeras propuestas de Kast para el programa de gobierno.

