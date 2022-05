Las sigilosas gestiones de los convencionales para fichar equipo que apoye a comisiones de armonización y transitorias

Una serie de llamadas telefónicas han realizado, en las últimas horas, constituyentes de la Convención Constitucional a abogados de distintos sectores y sensibilidades. ¿La razón? Sondearlos para consultar sobre su disponibilidad para crear un equipo de expertos que asesore y apoye el trabajo de las comisiones de Normas Transitorias y de Armonización, las cuales ya se conformaron y comienzan a sesionar a partir del próximo 17 de mayo.

Ambas son instancias relevantes que forman parte del trabajo final de la Convención en la antesala de entregar el proyecto de nueva Constitución. La primera tendrá que elaborar las normas transitorias, es decir, aquellas que regulan el plazo para pasar de la actual institucionalidad a la nueva, mientras que la de Armonización está encargada de visibilizar las contradicciones, errores gramaticales o problemas de coherencia del borrador de nueva Constitución.

Así, de acuerdo a fuentes de la Convención y expertos que han sido contactados, dicen que, hasta ahora, se ha considerado cerca de 14 abogados para integrar esta instancia, entre ellos, a Isabel Aninat, Patricio Zapata, Francisco Zuñiga, Ximena Gauche, Yanira Zúñiga, Verónica Undurraga, Luis Cordero, Jaime Arancibia, Gastón Gómez, Juan Francisco García y Domingo Lovera.

La mayoría de los convocados formó parte de la comisión técnica que redactó las normas que viabilizaron las reformas constitucionales al capítulo XV y que se aprobó tras el acuerdo político transversal del 15 de noviembre de 2019.

Los consultados han preferido manejar el tema con hermetismo. Mientras algunos han confirmado, otros descartan haber sido llamados.

De acuerdo a las mismas fuentes, ha sido el convencional y exvicepresidente Jaime Bassa (Frente Amplio) quien ha hecho las gestiones y, según esas versiones, lo ha hecho a nombre de la mesa directiva de la Convención, encabezada por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) y Gaspar Domínguez (No Neutrales).

Según dice uno de los abogados que fue sondeado para formar parte de esta instancia, la idea del grupo de expertos habría sido un acuerdo al que llegaron entre la mesa antigua y la actual, particularmente entre Bassa, Quinteros, Domínguez y Elisa Loncon (Pueblo Mapuche).

Aunque se desconoce el motivo de la reunión, lo cierto es que los cuatro convencionales se juntaron en una de las salas del exCongreso el martes 3 de mayo. De hecho, subieron una foto a redes sociales que fue ampliamente difundida. “Porque Chile necesita unidad y progreso. Debemos avanzar en conjunto por un futuro mejor”, se lee en la publicación que hizo Domínguez.

Algo que detallaron los académicos es que cuando los contactaron les avisaron que sería la actual mesa directiva la que los contactaría la próxima semana para hacer la invitación “formal” a participar de este grupo de trabajo.

Las mismas fuentes revelan que se les indicó que la instancia buscaba ser transversal y que se trataba de un asunto estrictamente técnico, no de algo político. Por lo mismo, entre los expertos hay desde un militante RN hasta un PS, como también independientes.

“Me contactaron muy preliminarmente, como entiendo que se hizo con otros académicos y académicas, pero es algo que todavía en esta muy en ciernes como para que pueda confirmarlo”, dice uno de los abogados convocados.

Desde la mesa señalan que se consideró la opción de consultar a expertos en estas materias, pero que no ha habido nada formal en la materia, aunque no descartan que pueda ocurrir en el futuro. Asimismo, consultados por La Tercera, aseguran que no hay ninguna iniciativa formal en esa línea que provenga de la directiva.

Eso sí, el vicepresidente Domínguez mantuvo conversaciones con Rodrigo Bermúdez, de la secretaría técnica de la Convención Constitucional, para convocar a académicos que pudieran aportar en esta etapa a través del convenio que el órgano constituyente mantiene con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), aunque la idea tampoco se desarrolló.

Hasta ahora, la mesa directiva solamente ha anunciado de manera formal una ronda de reuniones con distintos poderes e instituciones. Así, ya concretó la primera esta semana con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. En los próximos días, en tanto, harán lo propio con otros organismos, por ejemplo, el Banco Central.