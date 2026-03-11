Los últimos momentos de Boric en La Moneda

Cuando el reloj marcaba las 22.06 horas de este martes, el Presidente Gabriel Boric salió de La Moneda sin asesores, caminando por el patio de Los Cañones y acompañado solo por sus escoltas, quienes debieron moverse rápidamente.

Afuera, se paró en la entrada principal para admirar por última vez la imponente fachada del palacio de gobierno desde donde condujo los destinos del país durante los últimos cuatro años.

Solo una hora antes, el mandatario que llegó al poder en 2022 con solo 36 años había hecho su última cadena nacional donde hizo un nuevo balance de su gestión. Defendió sus logros -como el despacho de la reforma de pensiones- y habló una vez más de sus errores: particularmente el bochornoso intento de la compra de la casa de Salvador Allende y la forma en que manejó la crisis por la denuncia por delitos sexuales contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve ( PS).

En el marco de su rito personal, Boric sacó su celular para tomar imágenes de la fachada.

Antes de abandonar definitivamente su oficina en el segundo piso del palacio de gobierno, Boric se asomó por su balcón, abrió las ventanas y apagó las luces de su oficina silbando.

La última jornada

La jornada de despedida del Presidente partió hoy a las 8.00 horas para recibir los honores de la guardia de Palacio, esta vez acompañado de todos sus ministros, subsecretarios y asesores.

Allí también estuvo su familia, la misma que la acompañó en su última entrevista con Don Francisco en el programa “Las caras de lL Moneda”. Boric pudo compartir con su pareja, Paula Carrasco; su hija, Violeta; su padre, Luis Boric, y sus hermanos, Simón y Tomás. Su madre, Soledad Font, no pudo viajar por ser familia de acogida.

Según el mismo Luis Boric, el expresidente solo pudo compartir unos breves instantes con sus familiares, pues dentro de su acotada última agenda presidencial debió cumplir con otros asuntos protocolares, como las últimas fotografías con todos sus subsecretarios y ministros.

En el marco de la foto oficial con su gabinete, Boric aprovechó de conversar con los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Carlos Montes (Vivienda) y Luis Cordero (Seguridad). Este último, tras la sesión, se acercó a los medios presentes en Palacio para comentar la postura del Ejecutivo saliente por el ataque que sufrió un sargento en Puerto Varas, quien quedó con muerte cerebral.

Boric también aprovechó de bromear con los medios y, en su última declaración a la prensa, valoró que lo incomodaran durante su gestión.

Cuando ya no quedaba nada para su última salida de La Moneda, se asomó por el balcón presidencial para sacarse una foto con su pareja y su hija. Mientras esto ocurría, en el patio de Los Cañones se dispuso una alfombra roja y se instalaron grupos de asesores -y exfuncionarios- del gobierno para despedirlo.

Entre quienes despidieron a Boric en su caminata final estuvieron sus exasesores como Felipe Valenzuela, Fernando Carmona, Carlos Figueroa y otros. También se vio a la exconstituyente Giovanna Roa.

Previamente, por la misma pasarela pasaron todos los ministros del gabinete. ¿Los más ovacionados por el público? La vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. También hubo fuertes vítores en favor de Patricio Aguayo, jefe de los escoltas de Boric, que en los próximos días partirá rumbo al Reino Unido para emprender nuevas funciones.

Al momento de abandonar La Moneda, Boric viajó hasta el Congreso Nacional de Valparaíso, donde le entregó la banda presidencial a Kast a las 12.30 horas.

Despedida en Pirque

Tras irse del Congreso, el expresidente Boric partirá rumbo a Pirque, donde encabezará un almuerzo de despedida junto a sus colaboradores.

Allí estarán los integrantes de su gabinete y quienes lo acompañaron en cargos de poder en el pasado. Boric informó de este encuentro en el último consejo de gabinete que lideró en el salón Montt Varas a comienzos de febrero.

La idea de Boric, según comentó en esa oportunidad, es más que nada tener un almuerzo de camaradería, que fue organizado por el Ministerio del Interior saliente.

Boric ya ha oficializado que tendrá su propia fundación en los próximos meses. Ha bromeado con que será una OPEX, en referencia a la Oficina del Presidente Electo que tuvo Kast antes de asumir el mando.

Diversas figuras han ido colaborando en esa dirección, como su jefe de gabinete en la Presidencia, Carlos Durán. Otro orejero es el cofundador de NotCo, Pablo Zamora, con quien suele conversar sobre innovación y nuevas tecnologías, materias de interés del expresidente Boric de cara a su futuro.