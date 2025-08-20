SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Lista de Mulet lleva 180 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

Este pacto del Frevs y AH, denominada “Verdes, Regionalistas y Humanistas”, lleva 173 candidatos a diputados en todo el país y siete cartas al Senado. Una de las sorpresas fue el fichaje del diputado Miguel Ángel Calisto, quien compite a senador por Aysén y que no fue apoyado por la derecha debido a un proceso judicial abierto.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
Jaime Mulet y Tomás Hirsch

A pesar de que exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (independiente) bajó su aspiración al Senado para postular a diputado, la lista alternativa del oficialismo -conformada por la Federación Regionalista Verde Social (Frevs), Acción Humanista (AH) y los movimientos Transformar y Archipiélago- igualmente decidió presentarle competencia al pacto mayoritario de la alianza gubernamental por la senatorial de Valparaíso.

El exministro del Interior, Germán Correa (exmilitante socialista) encabeza esta nómina al Senado por esa región dentro de este pacto alternativo, concebido como estrategia electoral por el diputado Jaime Mulet (Frevs).

A pesar de que las proyecciones electorales no sean favorables frente a los grandes pactos de la derecha y del gobierno, el hecho era una muestra de decisión de Mulet de copar todos los espacios posibles

En total, esta lista, denominada “Verdes, Regionalistas y Humanistas”, lleva 180 postulantes al Congreso: 173 candidatos a diputados en todo el país y 7 cartas al Senado.

La gran cantidad de competidores también en un reclamo implícito a la alianza gubernamental que en un momento solo le ofrecía un puñado de cupos al Frevs.

En respuesta, Mulet, a través de su colectividad, incorporó a muchas figuras políticas desechadas por las otras alianzas electorales.

De hecho, este martes, el Frevs sorprendió a varios en el Congreso al incluir al diputado Miguel Ángel Calisto (hoy independiente asociado a la bancada de Demócratas) como candidato al Senado por Aysén, luego de que su nombre fuera desechado por la derecha, debido al proceso de desafuero en su contra iniciado por la Fiscalía ante presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

Si bien Calisto ya había juntado las firmas para correr como independiente, su llegada al pacto del Frevs tenía varias explicaciones. En primer lugar, Calisto y Mulet compartían una cuna política común. Ambos fueron militantes DC, cercanos al fallecido exsenador Adolfo Zaldívar, líder de una facción dentro del falangismo denominada “los colorines”.

En segundo lugar, el día anterior, el Frevs ya había acogido al diputado por Aysén, René Alinco, quien estaba en conversaciones con el PPD para ser parte de la lista de gobierno. Sin embargo, dado a que el PS, el PC y el FA vetaron su nombre, el díscolo diputado patagónico fichó como independiente en la colectividad de Mulet. Por lo tanto, para muchos, la llegada Calisto era cosa de tiempo, ya que con Alinco no solo son compañeros de distrito, también tienen una amistad política, a pesar de que ambos son de perfiles completamente distintos.

“Miguel Ángel Calisto, actualmente diputado, es uno de los candidatos a senadores en la modalidad independiente por la Región de Aysén. Hemos conversado con él hace algunos días y se dio esta posibilidad”, dijo Mulet.

Agregó que destacaba su “compromiso genuino con la región”. "Muchas veces hay candidatos que hacen turismo electoral, van de una región. Además, recuperamos en el mundo progresista a una persona que originariamente era de la Democracia Cristiana y que hoy va a trabajar con nosotros en esta propuesta política regionalista verde”, comentó.

Otro caso similar es el del diputado Jaime Naranjo (ind. exmilitante socialista), quien renunció al PS para desafiar a la presidenta de esta colectividad, Paulina Vodanovic, en la senatorial del Maule. Si bien Naranjo estaba cerca de lograr un acuerdo con la DC, el veto del PS fue insalvable, por lo decidió juntar firmas, hasta que apareció el ofrecimiento del Frevs. En su caso, su competencia por fuera, inevitablemente le restará votos al pacto mayoritario del oficialismo, aumentando las chances de la derecha para retener la hegemonía en esa región.

El mismo Sharp también tendrá un impacto en la elección de diputados en el distrito 7 (Valparaíso costa). Al igual que otros postulantes desechados y vetados, su nombre generaba resistencia en el Frente Amplio, colectivo al que perteneció en el pasado.

En el Biobío, el pacto de Mulet también lleva como postulante a la Cámara al exsenador Alejandro Navarro (ex PS), con quien ya venía trabajando en una alianza electoral tras su fallida campaña a gobernador regional el año pasado, de la que se restaron varias colectividades del oficialismo.

En la Región de O’Higgins, la lista también dio un espacio a la actual diputada Marta González (hoy independiente PPD), quien es una de las pocas legisladoras que no pudo ir a la reelección en la colectividad que la eligió. Por razones políticas, el PPD no le dio el cupo.

En el distrito 8 (norponiente de Santiago), el Frevs postula al exalcalde de Maipú, Christian Vittori, formalizado en 2015 por su participación en el “caso Basura”. Fue absuelto, sin embargo, años después.

Acción Humanista, en tanto, tiene a sus principales apuestas en la reelección de sus diputados, su presidente, Tomás Hirsch y su vicepresidenta, Ana María Gazmuri. Una de las novedades es que Gazmuri incorpora en su lista a la exconstituyente Giovanna Grandón, la “tía Pikachu”.

Más sobre:EleccionesOficialismoJaime MuletFrevsAcción Humanista

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos
Chile

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton
El Deportivo

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

En vivo: Peñarol y Brayan Cortés buscan el paso a cuartos de la Libertadores ante Racing

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina
Mundo

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

India y China protagonizan “dinámica positiva” hacia la cooperación con foco en suministro de tierras raras

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones