Lo que le depara a Kast en su segunda jornada como Presidente

Temprano a las 09.00 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast, tiene agendado un encuentro con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, en el Palacio de La Moneda.

El representante estadounidense, quien lideró la comitiva de ese país para asistir al cambio de mando, ya había adelantado esta cita, la cual estará enfocada en “iniciar una nueva etapa en nuestra relación bilateral, caracterizada por fuertes lazos comerciales y de seguridad”.

Finalizado ese encuentro, el Mandatario realizará la foto oficial con su equipo de subsecretarios y de ministros.

Ya a las 11.00 arribará a la catedral metropolitana para participar en la oración ecuménica “por el pueblo de Chile y el nuevo gobierno”.

Más tarde, a las 15:30, Kast participará del lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.