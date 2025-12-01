“Lo tomo como un desafío”: Jara y 2% a su favor en consulta del PDG para el balotaje

En el marco de una visita a Nueva Imperial, la candidata presidencial del oficialismo y DC, Jeannette Jara, este lunes se refirió a los resultados de la consulta del Partido de la Gente (PDG) para definir la postura de la colectividad en la segunda vuelta.

El resultado de la encuesta online fue un 78% por anular, José Antonio Kast tuvo un 20% y la exministra del Trabajo un 2%.

Al respecto, Jara señaló: “Lo tomo como un desafío. Yo la verdad creo que siempre en las elecciones uno tiene que hacer el mejor esfuerzo para tener el mejor resultado".

En ese sentido, apuntó que “en enero del 2025, cuando era ministra, todos me decían que la reforma (de pensiones) no iba a salir y salió, y mejoró en septiembre a 700 mil personas su pensión. En enero va a mejorar 1.600.000. Cuando fui a las primarias, hasta dos semanas antes, me decían que era imposible que remontara y gané con un 60%. Y cuando fui a la primera vuelta, gané la primera vuelta, aunque algunos pensaban que la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán”.

“Así que vamos a esperar con calma y seguir trabajando como siempre”, remarcó.

La aspirante del progresismo a La Moneda, además, cuestionó la decisión de Kast de enviar al senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, a la frontera con Perú.

“En torno al tema de Arica, lo que ha ocurrido, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, es que Perú, al igual que Chile en el 2023, tomó la decisión de desplegar sus fuerzas militares en todos los países fronterizos con Perú, no solo con Chile”, sostuvo.

Y luego agregó: “No tiene que ver con lo que la ultraderecha chilena trata de instalar, como que fuera a partir de que Kast ha dicho algo. Y lo que hace Carter al trasladarse para allá, me da la impresión que es parte de avivar el mismo tema, pero que no tiene nada que ver con la realidad de lo que está ocurriendo, y que además es complejo, porque los temas fronterizos, a mi entender, no se pueden usar para efectos de campaña”.

“Lo que tenemos todos los candidatos, y las autoridades, por cierto, electas, y por asumir, es un deber de actuar con seriedad en esto. La migración irregular hay que controlarla de forma debida, pero usar esto para ganarse unos votos más, y además, instalando que hay una crisis humanitaria y una gran cantidad de personas, yo no sé, realmente, yo he estado en Chacalluta, y el flujo que se ve a partir de lo que transmite la misma televisión es muy similar al de todos los días, y así también lo ha dicho el alcalde de Arica”, zanjó.