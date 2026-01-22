SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Este sábado el FA abordará su hoja de ruta estratégica para sobrevivir como oposición a la era Kast. En la antesala, sus principales lotes han compartido documentos que incluyen balances de la experiencia de ser gobierno y proyecciones sobre qué tipo de oposición serán.

    Por 
    Franco Cicchetti
     
    Cristóbal Fuentes
    Macarena Energici

    Este sábado, el Frente Amplio (FA) llevará a cabo su comité central, una instancia que se perfila como el epicentro de la discusión y toma de decisiones estratégicas del partido. En un escenario marcado por la transición hacia el rol de oposición frente a la futura administración de José Antonio Kast, los diversos sectores de la colectividad han puesto en circulación documentos que operan como insumos fundamentales para el debate de la militancia.

    Estos, no solo buscan realizar un balance del paso por la gestión gubernamental, sino también proyectar la visión del partido sobre la política de alianzas y la reconstrucción de su relato político. Anoche, La Tercera publicó los de los lotes De cordillera a mar, Desbordar lo posible y Con fuerza y Esperanza. A continuación, los otros tres que circulan en la militancia.

    “Entender el presente para disputar el futuro”

    Este insumo fue elaborado por el lote “Creer para crear”, del que forman parte los exministros Giorgio Jackson y Marco Antonio Ávila, la subsecretaria Francisca Gallegos, Rodrigo Echecopar, el diputado Jaime Sáez y la diputada electa Tatiana Urrutia, entre otros.

    Tatiana Urrutia.

    Esta reflexión apunta a “la profundidad y alcance de esa derrota (la presidencial) dependerá de nuestra capacidad de procesarla y definir cursos de acción que reviertan los errores estratégicos con responsabilidad”. En esa línea, hacen un mea culpa y reconocen que el FA ha evidenciado una dificultad en “traducir valores y horizontes progresistas en soluciones concretas a los problemas públicos”.

    En cuanto a la política de alianzas, en el texto se menciona que “este momento requiere de alianzas amplias que sostengan lo logrado y permitan hacer frente a la agenda de la ultraderecha”. Sin embargo, advierten, “esa amplitud de alianzas puede resultar inconducente en la búsqueda de transformaciones sustantivas en el mediano plazo si la amplitud de las alianzas se confunde con la nostalgia del centro perdido y si los partidos que las componen no logran vincularse con las mayorías populares que en Chile atraviesan por procesos de politización muy distantes a los códigos del sistema de partido”.

    “Estas dificultades fueron muy notorias en nuestra participación en el gobierno”, plantean.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    “La construcción de unidad de coalición en estos años estuvo marcada por negociaciones programáticas y tensiones propias del ejercicio de gobierno (...). Hoy, desde la oposición, deberemos empujar construir coalición de manera más consistente”, agrega este lote como parte de la reflexión.

    “Derecha en auge e izquierda desafiada en el ocaso neoliberal”

    Una segunda reflexión nace de los exmilitantes de Comunes, como los ministros Giorgio Boccardo y Javiera Toro, además de Camila Miranda, de la directiva nacional. En este texto se menciona que el escenario actual se caracteriza por el agotamiento del consenso neoliberal y una crisis estructural que ha permitido el ascenso de las ultraderechas a nivel global, fuerzas que ofrecen identidades y certezas donde las instituciones colapsaron.

    Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Ante esta realidad, el documento es enfático: “Proponemos que nuestro objetivo táctico sea la construcción de una mayoría social a favor de la solución democrática, de pactos sociales y expansión de derechos ante las crisis del ocaso del neoliberalismo”. Esta meta requiere que las fuerzas sociales que sufren y luchan asuman como propio un proyecto de expansión de la democracia, sugieren.

    Este lote se propone que el FA debe ser “más que oposición”. Según ellos, debe espirar a ser “alternativa, asumiendo un rol propositivo y demandante hacia el nuevo gobierno, conectando con las urgencias ciudadanas”. Sin embargo, advierten que “ese rol ”no puede desatender lo que ya sabemos sobre la agenda de Kast, y el hecho de que ya están ocurriendo atentados a sitios de memoria o atawues de odio".

    “Un nuevo ciclo transformador”

    Este insumo, redactado por la diputada Emilia Schenider y Javiera Carlesi, establece que “a pesar de contar con un gobierno de izquierda, la capacidad efectiva de orientar los engranajes fundamentales del poder ha demostrado ser limitada. Gobernar no constituye, por sí mismo, una garantía de control sobre el poder económico, judicial, mediático ni cultural, lo que ha condicionado de manera decisiva el alcance de las transformaciones impulsadas”.

    Ser oposición no puede reducirse a la denuncia reactiva. Debe implicar construcción activa de bloque social, formación de cuadros y acumulación de fuerza para sostener transformaciones más allá de los ciclos electorales”, agregan.

    07 Octubre 2025 Debate parlamentarias Unab La Tercera 2025, participaron Jorge Alessandri (UDI), Francisco Orrego (RN), Emilia Schneider (FA) y Fernanda Villegas (PS), moderado por la periodista Rocio Latorre. Foto: Andres Perez Andres Perez
