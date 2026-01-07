SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Los elegidos del presidente para acompañarlo tras dejar el poder

    El mandatario ya comenzó a pensar en su futuro tras su paso por La Moneda y ha tomado contacto con algunos de sus asesores que lo acompañarían luego del 11 de marzo, como Carlos Durán y Felipe Valenzuela.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 30 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric encabeza ceremonia de entrega de Premios Nacionales 2025 Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Si bien ha transmitido en múltiples ocasiones que su foco está en gobernar hasta el último día -hoy lo volvió a hacer en Viña del Mar-, el presidente Gabriel Boric ya ha comenzado a pensar en su futuro tras dejar el poder, tanto en el ámbito personal como en el político.

    Así, el mandatario ya ha conversado con algunos de sus colaboradores más estrechos de la Presidencia, como su jefe de gabinete, Carlos Durán, y su asesor en el Segundo Piso, Felipe Valenzuela.

    17 DICIEMBRE 2024 El Jefe de Gabinete Presidencia de la República, señor Carlos Durán. En comisión caso Monsalve. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    No está claro aún bajo qué régimen apoyarán a Boric dos de sus hombres de confianza, pues en La Moneda no todos dan por sentado que el presidente vaya a establecer una fundación como tal que pueda defender su legado, como lo han hecho sus antecesores. Un ejemplo de esto es Horizonte Ciudadano, entidad creada por Michelle Bachelet.

    El periodista Felipe Valenzuela.

    De todos modos, según se resolvió en una complicada tramitación de la Ley de Presupuesto, el jefe de Estado, una vez que deje palacio, contará mensualmente con cerca de $10,3 millones en asignaciones para arrendar una oficina y contratar asesores.

    Esto además del sueldo que percibirá Boric en su calidad de expresidente, de unos $7,3 millones, lo mismo que el resto de sus antecesores: Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

    Como precedente para el mandatario, según publicó La Tercera, hoy Bachelet usa esas asignaciones para el arriendo de su oficina en la calle Capitán Fuentes de Ñuñoa, $2.155.555 para su encargado de comunicaciones, $1.000.000 para un asesor de “apoyo en contenidos”, y $2.955.555 para su secretaria.

    Lagos, en tanto, desembolsa $2.016.147 para su asistente administrativa y $1.052.632 para un asistente de operaciones. Frei, a su vez, hace lo propio con $350.000 para un asistente personal, $1.400.000 por “asesoría” y otros dos miembros de personal de apoyo: uno por $1.000.000 y otro por $1.800.000.

    Consultados al respecto, desde Presidencia plantearon a este medio que, “como ya lo ha mencionado el presidente en distintas oportunidades, tanto él como sus asesores están totalmente enfocados en seguir trabajando por las prioridades de las familias chilenas hasta el 11 de marzo. Ese es el objetivo del Gobierno de Chile para estos próximos meses”.

    Carlos Durán es un sociólogo que acompaña a Boric desde el inicio, cuando estuvo a cargo del equipo de Estudios de la Presidencia. Luego, tras la caída por el caso indultos de Matías Meza-Lopehandía, él asumió como jefe de gabinete, posición desde la que ha escalado en ascendencia política al punto de ser uno de los apoyos más importantes para el presidente, como los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, y la nueva jefa del Segundo Piso, Aisén Etcheverry.

    Por lo mismo, es visto como un acompañante natural del presidente en su futuro; lo mismo Felipe Valenzuela, amigo del mandatario, quien también ha estado junto a Boric desde el inicio: primero desde comunicaciones y luego como parte del grupo de asesores del Segundo Piso.

    Esas funciones solo fueron interrumpidas cuando el periodista dejó el gobierno para convertirse en uno de los estrategas de la fallida campaña presidencial de Gonzalo Winter.

    Hasta ahora, Boric ha evitado dar luces de su futuro después de dejar La Moneda. Estas semanas ha transmitido en palacio que le gustaría volver a ser padre y que es probable que deba buscar arriendo en otro lugar, pues desde el 11 de marzo deja su residencia presidencial en el barrio Yungay y su nueva casa en la comuna de San Miguel aún está en remodelación para recibirlo a él, su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta.

    En lo político, ha transmitido públicamente que le gustaría jugar un rol a nivel internacional empujando la unidad de América Latina. Así lo dijo en abril en una conferencia que encabezó en la Universidad de Nueva Delhi, India: “Espero, cuando me toque dejar este espacio (la Presidencia), poder trabajar por una mayor unidad de Latinoamérica más allá de las retóricas tan propias de nuestro continente”.

