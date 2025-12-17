Los factores que analiza Kast para apoyar o no a Bachelet en la ONU

Este martes, en el marco de su viaje a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, José Antonio Kast adelantó la que será una de sus primeras decisiones como presidente electo: definir si respaldará o no la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), el principal cargo del organismo internacional.

Y es que en la oficina del futuro mandatario están conscientes de que el plazo para presentar un nombre se abrirá durante enero y febrero del próximo año. En ese contexto, si bien será una determinación del gobierno de Gabriel Boric, que en septiembre anunció la candidatura, lo cierto es que será la administración de Kast la que tendrá que hacer las gestiones para asegurar su éxito.

En ese contexto, fue el fundador republicano quien solicitó una reunión con la expresidenta. Lo que, según anunció el propio Kast ayer en Argentina, debería concretarse antes de Navidad.

“Hablé con la presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en tener una reunión, en algún minuto, espero que sea antes de Navidad”, dijo, y explicó que será para analizar “qué es lo mejor para Chile”.

En esa línea, explicó que la decisión no la tomará automáticamente tras la reunión.

Más tarde, en una entrevista con 24 Horas, abordó las posibles condiciones para apoyar su candidatura. Si bien dejó abierta la posibilidad, recalcó que la decisión dependerá exclusivamente del interés nacional. " Depende. Porque depende de qué le convenga más a Chile ”, afirmó.

Este miércoles, en tanto, volvió a referirse al tema y aseguró que “yo escucho y leo lo que todas las personas señalan. Yo veré qué hago. Soy bastante autónomo, con mi equipo, de la decisión que tomamos (...). Quedamos de reunirnos, incluso le dije: dígame usted dónde”.

De todas formas, en el entorno de la exmandataria dicen que, al menos para esta semana, Bachelet tiene la agenda copada y creen poco viable que se concrete una cita con Kast.

Según fuentes del entorno del candidato, son tres los factores que se tienen sobre la mesa. En línea con lo que dijo públicamente, reconocen que el programa con el que busque llegar Bachelet al organismo será clave para revisar el respaldo.

Esto, ya que ven con preocupación que su eventual candidatura pueda ir de la mano de una agenda “más progresista”, que represente al actual gobierno en temas como seguridad y sobre todo inmigración. Esto -recalcan- debería ser uno de los temas clave en consideración de la crisis en el continente.

A lo anterior, agregan las mismas versiones, se suma el hecho de la postura que adopten los países con poder de veto del Consejo de Seguridad, pues aseguran que no están disponibles a levantar una candidatura sin reales proyecciones y que además pueda afectar las relaciones con parte de esas naciones, sobre todo Estados Unidos.

Lo anterior, de hecho, Kast lo esbozó ayer durante la tarde. “Tenemos que garantizar que lo logre (...). ¿Para qué vamos a exponer esa situación a una expresidenta de Chile?”, recalcó sobre los riesgos diplomáticos de una postulación fallida.

Más allá del factor internacional, hay otro tema que también miran con atención. Y es que para algunos es clave llegar al 11 de marzo en buen pie con el actual oficialismo y, por lo mismo, algunos apuntan a que un eventual rechazo a su candidatura podría afectar las relaciones, sobre todo en el Congreso.

Al respecto, aunque valoró la posibilidad de una reunión, el diputado de RN y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Diego Schalper afirmó que “esto se trata de un planteamiento a las Naciones Unidas que hasta aquí no conocemos, porque este gobierno no conversó con la oposición antes de promover esta candidatura. Entonces sería bueno que la expresidenta venga a la Cámara de Diputados y al Senado, cuál sería su programa de ser elegida secretaria general. En temas tan importantes como inmigración, delincuencia, desarrollo sustentable. Acá al final no es una posición del presidente, es una posición del Estado de Chile”.

En esa línea, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán afirmó que “es una instancia muy valiosa para el presidente electo, quien podrá conocer de forma directa la experiencia de la expresidenta en materias importantes para el futuro gobierno. En el mismo sentido, el apoyar la candidatura de la expresidenta debe ser vista desde la perspectiva de qué es lo mejor para el país, si le conviene a Chile debemos apoyar con total convicción”.

Si bien durante la campaña el republicano había evitado dar luces de su postura por la candidatura de la exmandataria, sí criticó la decisión del gobierno de no consultar antes con los líderes de la actual oposición.

En la interna, eso sí, varios reconocen que no les gustaba la posibilidad. De hecho, en la colectividad no cayó bien la reunión que sostuvo Bachelet con la excandidata oficialista Jeannette Jara, días antes de la segunda vuelta, pues, según apuntaron, dejó como señal que se trataba de una candidatura de solamente un sector, y no del país.

Por lo pronto, fuentes de la oficina de Kast recalcan que están a la espera del encuentro con la expresidenta para empezar a hacer las evaluaciones.