Política

Los frenéticos últimos 12 días de los candidatos presidenciales

Giras regionales, entrevistas en medios de comunicación, presentación de propuestas y preparación para los debates son parte de las actividades que tendrán los ocho abanderados en la recta final de cara a la primera vuelta del próximo 16 de noviembre.

Por 
Cristóbal Fuentes
 
Paula Catena

Este martes los ochos candidatos para la Presidencia de la República se verán las caras otra vez: se deberán enfrentar en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que se desarrollará a partir de las 8:00 horas.

Cada uno de ellos ocupará horas de sus agendas para preparar esa instancia, ya que solo restan dos semanas para tener claro quiénes serán los dos abanderados que pasarán a la segunda vuelta, en caso de que ninguno alcance una mayoría en la elección del 16 de noviembre.

Así, en la antesala, cada uno de ellos agota sus últimos cartuchos para intentar seducir al electorado. Al margen de los eventos de cierre de campaña, y conscientes de lo que está en juego en la recta final, los candidatos han organizado eventos, actividades y despliegues territoriales.

La carta presidencial del oficialismo -y la Democracia Cristiana-, Jeannette Jara, tiene planificado un acto de cierre de campaña masivo en Concepción, en la Región del Biobío, el viernes 7 de noviembre. El hito se llevará a cabo en la Plaza de Tribunales de la ciudad.

Sumado a eso, el comando contempla actividades en Quilicura y Puente Alto durante el sábado y el domingo. Además, durante ese mismo fin de semana se realizará un “puerta a puerta” a lo largo de Chile que tendrá por objetivo llegar a un millón de familias. En él, tendrán un rol central los alcaldes del oficialismo y la DC.

Estas jornadas servirán para calentar motores antes del gran cierre de campaña que prepara la exministra del Trabajo, el que se realizará el 11 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, en Plaza de Maipú, la segunda más populosa del país, por detrás de Puente Alto.

En el comando esperan que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), ocupe un rol clave en el hito de cierre. De momento, él ha participado en algunas actividades de la candidata y ha realizado puerta a puerta fuera de los horarios de sus labores en la alcaldía. Sin embargo, su compromiso es tomar un rol activo en la campaña una vez que la exministra pase a la segunda vuelta.

Hoy, además, Jara se reunirá con representantes de la Cámara Nacional de Comercio.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en tanto, tiene un gran hito planeado para esta semana: un cierre de campaña en Viña del Mar, para lo cual están ajustando los últimos detalles. El evento será al aire libre, por lo que están cuidando bien las medidas de seguridad.

Además, el republicano seguirá reforzando algunas de sus medidas más relevantes, sobre todo en el área de seguridad. En forma paralela, además, también dedicará tiempo para preparar el debate de la ARCHI.

El evento más grande, en todo caso, será su cierre de campaña en la Región Metropolitana, el que realizará, el próximo 11 de noviembre, en el Movistar Arena.

Por su parte, la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile, Evelyn Matthei, realizará una actividad relativa a seguridad este lunes, donde reforzará las principales medidas que quiere empujar en caso de llegar a La Moneda. También tiene previstas algunas entrevistas en medios de comunicación. El martes, en tanto, encabezará otra actividad destinada a los adultos mayores en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

A partir del jueves, la exalcaldesa comenzará una gira territorial en el sur del país, mientras en paralelo en su equipo ajustan los detalles del evento que hará para su cierre de campaña.

Foto: Andres Perez Andres Perez

El abanderado del Partido Libertario, Johannes Kaiser, quien ha ido subiendo en los sondeos de opinión, llegará este lunes a Santiago, luego de una gira regional. Durante la semana tiene contemplado participar de un encuentro organizado por la Universidad del Desarrollo, también tiene actividades en terreno en la comuna de Maipú.

Asimismo, durante estos días pondrá énfasis en la preparación -junto a su equipo- para el debate organizado por la ARCHI. Luego, el hito más relevante será su cierre de campaña, que será el 11 de noviembre, en la Plaza de la Aviación en Providencia.

El abanderado del Partido De la Gente, Franco Parisi, estuvo en Rancagua y Santiago durante el fin de semana. A partir de hoy, comenzará un intenso despliegue regional. Este lunes contempla visitas a Quillota y Limache, mientras que el resto de la semana -y parte de la siguiente- estará en La Serena, Ovalle, Coquimbo, Chiloé, Puerto Montt, Osorno, Temuco y Antofagasta.

Además, el candidato tiene previstos dos cierres de campaña: el sábado en Rancagua, y el domingo, en Concepción.

Harold Mayne-Nicholls también tiene actividades en el radar. El expresidente de la ANFP participará de un debate sobre el adulto mayor este lunes, el que se desarrollará en la Universidad Católica de Valparaíso. A esa instancia también están convocados Parisi y Marco Enríquez-Ominami.

El martes, en tanto, Mayne-Nicholls sostendrá una reunión con instituciones vinculadas a residencias de niños, niñas y adolescentes. Y, el miércoles, un encuentro con la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), además de entrevistas en medios.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Enríquez-Ominami (independiente) fue consultado por este medio, pero evitó adelantar detalles sobre sus próximos pasos de campaña. Eduardo Artés también fue contactado, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

El día antes de los cierres de campaña programados por algunos de los candidatos, todos ellos se volverán a ver las caras otra vez en el debate organizado por Anatel, el lunes 10 de noviembre, a partir de las 21.00 h.

