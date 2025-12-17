Los reparos de la exembajadora Figueroa (PC) a la visita de Kast a Milei: “Revela lo que nunca quiso decir en campaña”

La exembajadora de Chile en Argentina y secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, mostró sus reparos con la visita de ayer del presidente electo José Antonio Kast (Republicanos) al mandatario argentino Javier Milei.

Al mediodía en conversación con Radio Infinita, la exdiplomática hizo hincapié, al contrario del gobierno que ha expresado no sentir incomodidad con la citada reunión, en que "es poco consistente o por lo menos genera esa sensación como de paralelismo tener a un Presidente en ejercicio, que es quien lleva las relaciones internacionales, y por otro lado, un Presidente electo que aún no asume y que ya comienza a dar señales”.

Por otro lado, se mostró en desacuerdo con la fotografía de Kast y Milei con una motosierra, uno de los símbolos que utilizó el libertario durante su campaña para mostrar su intención de reducir el gasto público, la injerencia del Estado y la burocracia. “Es absolutamente imprudente aparecer en una foto de esas características, en solo por las similitudes que se puedan hacer, sino que por la señal simbólicamente da cuenta de algo que no es real, y es que no estamos frente a procesos o un debate a nivel mundial donde lo que tengamos que hacer es aplicar la fuerza para poder resolver los conflictos”, criticó.

“No me parece que en el marco del desafío, insisto, de la buena diplomacia, lo que vimos ayer tratemos de incorporarlo como un elemento al debate nacional. Lo que sí creo que es decidor es que esto revela lo que José Antonio Kast nunca quiso revelar en la campaña”, añadió.

Luego, ejemplificó que ”Milei está imponiendo una reforma laboral para que los trabajadores vuelvan a jornadas laborales de 12 horas y para que puedan negociar su salario no solo en dinero, sino que también en especies. Uno debería preguntarse, digamos, si son ese tipo de cosas así como el programa...porque en esto quiero ser enfática: le tengo mucho respeto a los adversarios políticos, pero no me gusta que nos vean la cara de tontos. Acá hay un programa que el candidato inscribió en el Servel (...) y dicen claramente que quieren avanzar en flexibilidad laboral”.

“Tenemos que mirar más bien cómo estas señales que va dando Kast se relaciona con una sumisión de nuestro país a un bloque ideológico a nivel mundial o responden más bien a señales diplomáticas de más corto aliento”, advirtió.