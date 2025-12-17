SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Los reparos de la exembajadora Figueroa (PC) a la visita de Kast a Milei: “Revela lo que nunca quiso decir en campaña”

    La exembajadora de Chile en Argentina advirtió que “tenemos que mirar más bien cómo estas señales que va dando Kast se relaciona con una sumisión de nuestro país a un bloque ideológico a nivel mundial o responden más bien a señales diplomáticas de más corto aliento".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La exembajadora de Chile en Argentina y secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, mostró sus reparos con la visita de ayer del presidente electo José Antonio Kast (Republicanos) al mandatario argentino Javier Milei.

    Al mediodía en conversación con Radio Infinita, la exdiplomática hizo hincapié, al contrario del gobierno que ha expresado no sentir incomodidad con la citada reunión, en que "es poco consistente o por lo menos genera esa sensación como de paralelismo tener a un Presidente en ejercicio, que es quien lleva las relaciones internacionales, y por otro lado, un Presidente electo que aún no asume y que ya comienza a dar señales”.

    Por otro lado, se mostró en desacuerdo con la fotografía de Kast y Milei con una motosierra, uno de los símbolos que utilizó el libertario durante su campaña para mostrar su intención de reducir el gasto público, la injerencia del Estado y la burocracia. “Es absolutamente imprudente aparecer en una foto de esas características, en solo por las similitudes que se puedan hacer, sino que por la señal simbólicamente da cuenta de algo que no es real, y es que no estamos frente a procesos o un debate a nivel mundial donde lo que tengamos que hacer es aplicar la fuerza para poder resolver los conflictos”, criticó.

    “No me parece que en el marco del desafío, insisto, de la buena diplomacia, lo que vimos ayer tratemos de incorporarlo como un elemento al debate nacional. Lo que sí creo que es decidor es que esto revela lo que José Antonio Kast nunca quiso revelar en la campaña”, añadió.

    Luego, ejemplificó que ”Milei está imponiendo una reforma laboral para que los trabajadores vuelvan a jornadas laborales de 12 horas y para que puedan negociar su salario no solo en dinero, sino que también en especies. Uno debería preguntarse, digamos, si son ese tipo de cosas así como el programa...porque en esto quiero ser enfática: le tengo mucho respeto a los adversarios políticos, pero no me gusta que nos vean la cara de tontos. Acá hay un programa que el candidato inscribió en el Servel (...) y dicen claramente que quieren avanzar en flexibilidad laboral”.

    “Tenemos que mirar más bien cómo estas señales que va dando Kast se relaciona con una sumisión de nuestro país a un bloque ideológico a nivel mundial o responden más bien a señales diplomáticas de más corto aliento”, advirtió.

    Más sobre:Bárbara FigueroaArgentinaJosé Antonio KastJavier Milei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Lo más leído

    1.
    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    2.
    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    3.
    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    4.
    La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

    La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

    5.
    Bancada UDI exige renuncia del director de la “Tía Rica” tras detección de irregularidades

    Bancada UDI exige renuncia del director de la “Tía Rica” tras detección de irregularidades

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco
    Chile

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones
    Negocios

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental
    El Deportivo

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    ¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo

    En la víspera de su debut en la Liga de Primera: confirman a la U como rival del tricampeón peruano en la Noche Crema

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación
    Mundo

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós