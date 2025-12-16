Canciller tras críticas de Maduro a Boric y Kast: “Agradecería que el dictador se dedicara a proteger a su propia población”

El canciller Alberto van Klaveren se pronunció este martes respecto de los dichos del mandatario venezolano sobre el presidente electo José Antonio Kast.

En su espacio televisivo, Maduro cuestionó que parte de la estrategia electoral de Kast haya apuntado a endurecer las sanciones para quienes hagan un ingreso irregular a Chile. “Decirle a este señor, que usted podrá ser seguidor de Adolf Hitler y educado en los valores de Hitler, podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, el que se mete con Venezuela, se seca".

Respecto del resultado de las elecciones, reflexionó que “son muchos elementos que explican esto y que han hecho que el proceso, llamado progresista del señor Boric, haya creado las condiciones, para que llegue un nazi, un pinochetista a La Moneda (...) Lo esperaba Boric sin corbata, y este señor entró con su traje y su corbata. Y dije ‘solo cambia que uno no tenía corbata y el otro tiene corbata’, porque al final, el llamado progresismo de Boric, que no era ningún progresismo “.

Al respecto, el titular de Relaciones Exteriores de Chile sostuvo al ser consultado por la prensa en el Congreso que se trata de declaraciones “muy lamentables”, aunque reconoció que “las opiniones del dictador de Venezuela, no deberían sorprender a nadie”

“Yo agradecería mucho que el dictador Maduro que se dedicara a proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones a los derechos humanos”, llamó.

Asimismo, aclaró que “no procede” la presentación de una nota de protesta a Venezuela debido a que entre ambos países no existe una relación diplomática, por decisión de Caracas.

Dedvi Missene

En cuanto a la propuesta de Kast de abrir un corredor humanitario para los migrantes venezolanos y a organismos internacionales para que Maduro abandone el poder, acotó: “No procede que yo comente las declaraciones del presidente electo. Por supuesto merece todo mi respeto y ya habrá oportunidad de hablar los temas de política exterior (...) no quisiera referirme a propuestas específicas, pero sí, por cierto, tenemos la mejor disposición a colaborar como corresponde a cualquier Cancillería y estamos disponibles a dialogar con los equipos que él designe".

También confirmó que el viaje de Kast a Argentina para sostener una reunión con el mandatario de ese país, Javier Milei, “tuvo el soporte protocolar que corresponde, el embajador Viera-Gallo lo recibió y la embajada le ha dado facilidades como corresponde con cualquier presidente electo. Hubo coordinación con la embajada, efectivamente”.

Por otro lado dijo no sentir “ninguna incomodidad” con el hecho de que ambos se hayan reunido. “No es el primer presidente electo que viaja al extranjero y que se reúne con presidentes de otros países. Es una práctica normal y no representa ningún problema”, desdramatizó.

Adicionalmente, reiteró que la posible extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza, el presunto autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán, “es un tema que ha estado permanentemente en nuestra agenda con Argentina”. El tema volvió a la discusión pública debido a que Kast reconoció en su visita al vecino país que lo ideal es que el exfrentista “cumpla su condena”.