    Política

    Kast por posible extradición de Galvarino Apablaza a Chile: “No queremos generar problemas a Argentina, pero esperamos que cumpla su condena”

    El encuentro entre ambos se extendió por al menos una hora. Con posterioridad, Kast manifestó su intención de impulsar una "muy buena relación entre Argentina y Chile como nunca antes”. Luego, protagonizó un cruce con la prensa trasandina apostada fuera de la sede de gobierno.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    15/12/2025

    Para el mediodía de este martes estaba programada la reunión entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast y el mandatario de Argentina, Javier Milei.

    Sin embargo, en primer lugar Kast se reunió con el viceministro de Economía de Argentina, el economista chileno José Luis Daza, quien suena como uno de los potenciales nombres para integrar el futuro gabinete. El encuentro se extendió por poco más de 45 minutos. Una vez que finalizó salió de las dependencias del Ministerio de Economía, ubicado a solo unos metros de la sede de gobierno, sin dar declaraciones a la prensa.

    Milei, en tanto, arribó a la Casa Rosada a eso de las 11.30 horas, tras una mañana acontecida, pues un soldado de 21 años que cumplía funciones de seguridad fue hallado muerto en la residencia presidencial de Quinta de Olivos.

    El gobernante argentino fue uno de los primeros en felicitar felicitar a Kast por su victoria. “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, tuiteó.

    Al término del encuentro entre ambos, que se extendió por alrededor de una hora, Kast se acercó a la prensa e indicó que “hoy día estamos en un proceso de recorrer algunos países, de ir viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos. Les digo es que todo va a estar bien y vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile como nunca antes”.

    Luego, protagonizó un cruce con trabajadores de la prensa argentina a causa de la aglomeración a las afueras de la sede de gobierno. “Usted está apretando a las personas, está poniendo su brazo entre las personas que me quieren saludar. Le dije respetuosamente que vamos a tener una conferencia de prensa en la tarde, le pido respeto con las personas. Usted podría estar a un metro filmando”, expresó Kast.

    Más tarde, en una conferencia de prensa manifestó su intención de potenciar la relación económica con Argentina de manera “nunca antes vista”. Asimismo, reveló que los principales temas abordados en la reunión fueron seguridad, economía y migración. Al hablar de este último punto, hizo hincapié en la migración venezolana en Chile y en la importancia de abrir un corredor humanitaria.

    Luego al ser consultado por la posible incorporación de Daza, evitó adelanta decisiones al respecto. “Él nos puede ir señalando líneas de trabajo, orientaciones, por supuesto. Si se logra concretar algo, nosotros se lo vamos a comunicar oportunamente, en el momento adecuado, que también va a ser a mitad de enero”, comunicó.

    Respecto de su “cuenta regresiva” para que los migrantes irregulares abandonen el país, expresó que “puedo decir que nosotros, y lo dije en el discurso de cierre, no somos capaces de hacer magia. Hemos sido muy claros en señalar el plazo que queda hasta que yo jure como presidente y lo que hemos señalado es que aquellas personas que están en situación irregular, aquellas personas que están prófugas de la justicia, aquellas personas que están abusando de los cargos públicos, tienen que tomar en cuenta que una vez que eso ocurra, van a cambiar las condiciones”.

    Galvarino Apablaza

    Kast también despejo su postura sobre la posible extradición a Chile del fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y señalado como autor intelectual del homicidio de Jaime Guzmán, Galvarino Apablaza, quien ingresó a Argentina en la década pasada como refugiado político, aunque hoy ya no cuenta con ese estatus. “Para nosotros esta es una situación que sigue, es una herida abierta. Se sabe que el único senador en ejercicio asesinado en democracia fue Jaime Guzmán. No solamente fue profesor mío, fue amigo mío”, dijo Kast.

    “Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún tratado internacional, ninguna ley, y hoy día lo que ocurre es que Argentina tiene que resolver en algunos procesos cuál es la situación. Lo que esperamos es que se cierren esos procesos para que no haya un choque entre resoluciones de tribunales internacionales y tribunales locales. Nosotros no queremos generarle un problema a Argentina, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Apablaza cumpla su condena, o sea sometido a un proceso como corresponde, entregue los antecedentes ante una justicia que le garantizamos que es una justicia imparcial”, zanjó.

