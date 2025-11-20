Luksic se autodefine como “concertacionista de derecha” y advierte que tiene diferencias con Kast aunque recalca su apoyo

Tras la dura derrota que sufrió la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, en las elecciones presidenciales, su equipo ha estado en conversaciones con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, para apoyarlo en segunda vuelta, esto tras el respaldo que la propia Matthei manifestó hacia el republicano el pasado domingo.

Uno de quienes estuvo acompañando a la exalcaldesa de Providencia fue el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, quien si bien es independiente, obtuvo el respaldo de la UDI en su postulación municipal.

En conversación con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal aseguró que apoyará a Kast de la misma forma en que apoyó a Matthei. “Primero viene mi comuna y después vienen las campañas, y voy a hacer lo que pueda en base a esa línea”, sostuvo.

Respecto a su línea política, el alcalde aseguró que siempre ese ha “tildado como un concertacionista de derecha, ¿qué significa eso, dónde caigo hoy día? No sé, pero soy una persona de centro-derecha, y eso nunca lo he escondido”.

En ese sentido, reafirmó su a poyo a Kast, asegurando que “para cualquiera que apostó en un proyecto de derecha, tenemos que nosotros responder en unidad y trabajar todos juntos conformando los mejores equipos”.

Eso sí, el alcalde aseguró que tiene diferencias con el candidato republicano y que en un eventual gobierno, probablemente habrá más.

“Nosotros vamos a tener diferencias en algunas cosas, te puedo dar un ejemplo: las tres causales. Sé que es algo valórico, y yo estoy de acuerdo con las tres causales, y hasta estoy de acuerdo en tener una conversación si es que queremos ampliarla, pero siempre en el marco del Estado de Derecho. Si vamos a hablar por 14 semanas más ¿por qué no tener la discusión? pero eso ya es de los parlamentarios", sostuvo.

En esa línea, advirtió que “en su minuto, cuando él (Kast) mencione algún matiz, yo voy a pronunciarme, y en eso no me tengo dónde confundir, si cada uno tiene opiniones diferentes".

Dentro de las propuestas de Kast está el recorte fiscal de 6 mil millones de dólares, aunque no se tiene claridad sobre cómo se aplicaría esa reducción en caso que llegue a La Moneda.

El alcalde advirtió que hay que prestar atención a ese punto, aunque destacó que a modo personal, cree conveniente eliminar la figura de los delegados presidenciales.

“Entregarle a los gobernadores un respaldo, algunas cosas de seguridad entregársela al Ministerio de seguridad y empezar a buscar ahí. Yo me imagino que uno podría pegarse un buen ahorro”, sostuvo.

Para Luksic se debe buscar “ese tipo de detalles. Y si hay cosas que nos van a afectar, bueno, yo en ese minuto también hablaré y diré porqué estoy o no estoy de acuerdo”, aseveró.

