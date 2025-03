Manuel José Ossandón, el gran díscolo de Chile Vamos

“Y soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. No es que yo ya no sea de derecha, como dicen, ¿ok? Todo lo contrario”. Así, durante su discurso tras asumir la presidencia del Senado, Manuel José Ossandón (RN), intentaba “aplacar” los cuestionamientos de su propio sector por haber pactado con el oficialismo para hacerse de la testera de la Cámara Alta.

El nuevo líder del Senado ha seguido recibiendo críticas, sobre todo desde Evópoli, que había acordado -aunque Ossandón lo descarta- en Chile Vamos cuadrarse detrás del nombre de uno de los suyos, Felipe Kast, para la testera. No resultó el plan y por estas horas, lamiéndose las heridas, el concepto que más se repite en la centroderecha al hablar del exalcalde de Puente Alto es “personalismo”.

Pero la historia de desencuentros de Ossandón con su sector tiene larga data y para muchos este último episodio solo viene a confirmar que es el gran díscolo de la centroderecha.

Ossandón, quien es técnico agrícola, fue alcalde de Pirque entre 1992 y 2000. No obstante, fue con su llegada a la alcaldía de Puente Alto (2000-2012) donde su estilo confrontacional lo hizo lograr protagonismo público.

Tuvo una visión crítica del primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera -quien posteriormente se transformaría en uno de sus principales “enemigos públicos”-, a quien emplazó permanentemente a que escuchara a los partidos y a la “calle”.

Ya con la salida de Piñera de su primer gobierno, y cuando ya era senador por Santiago Oriente (2014-2022), en el verano de 2015, Ossandón levantaba polvareda en las filas del naciente pacto Chile Vamos, cuando emplazó nuevamente a Piñera por el caso Penta.

En entrevista con La Tercera, Ossandón apuntó que los controladores del holding ayudaron al exmandatario “a conformar su primer gabinete”. Y en esa línea, pidió que “con la misma fuerza que Piñera condena a Venezuela, debería pronunciarse por el caso Penta”. Los dichos cayeron muy mal en el sector y desde la UDI, Evópoli y su propio partido lamentaron las declaraciones. Incluso, se puso en duda la materialización de la alianza entre los partidos, que se había firmado solo 48 horas antes.

En 2016, Ossandón oficializó ante el Servel su renuncia a RN, por diferencias en la conducción del partido y para iniciar una precandidatura para la presidencial 2017, aunque finalmente en noviembre de ese año confirmó su participación en las elecciones primarias presidenciales de Chile Vamos y volvió a militar en Renovación Nacional.

En los debates presidenciales tuvo varios encontrones con Piñera. Uno de los más recordados fue cuando Ossandón emplazó al expresidente: “Yo fui gerente de una empresa agrícola, él fue gerente del Banco de Talca. Pero según un video que vi de la señora Mónica Madariaga, estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo y ha estado metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico”.

Ya en 2020 y en medio del debate por el retiro del 10% de los fondos administrados por la AFP, para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia por el Covid-19, nuevamente Ossandón se puso en contra del entonces Presidente Piñera y de la mayoría de su sector político. Su voto a favor fue clave para que la iniciativa se materializara.

Ese mismo 2020, Ossandón cuestionó a los propios legisladores de RN por anunciar su rechazo a la propuesta constitucional. “Les quiero aclarar que están cometiendo un error político, no grande, inmenso”.

En tanto, en 2021 el legislador se abstuvo en la votación de la acusación constitucional contra Piñera y realizó duras críticas al entonces mandatario: “Para mí la honra es mucho más importante que una sentencia”. Finalmente, el libelo no alcanzó el quórum necesario para ser aprobado, pero una vez más el senador no votó en la misma línea que su sector.

Con todo, el episodio de ocurrido este miércoles en la sala del Senado, generó una nueva crisis en la oposición, pero Ossandón lejos de bajar el tono, ayer nuevamente emplazó a pares del Chile Vamos.

En entrevista con CNN, consultado por la polémica con Kast, este recordó que “el día antes de la elección de hace tres años, estaba sentado en mi pupitre y llegó Felipe Kast mirándome a los ojos (...) Estaba con dos senadores, Castro y Aravena. Me dijo, textual: ‘Cote, vengo aquí a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible pa’ cagarte y que no seas presidente del Senado”, añadió.

Muy en su estilo, le pidió a sus pares de Chile Vamos que no “anden llorando”.