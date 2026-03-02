Mara Sedini apunta contra el gobierno tras conflicto en Medio Oriente: “No tiene postura”

Este lunes la futura ministra de la Segegob de José Antonio Kast, Mara Sedini, abordó la postura de la Oficina del Presidente Electo (OPE) con respecto a la escalada militar en Medio Oriente, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní en la región.

En conversación con Canal 13, la próxima vocera reforzó el comunicado que la OPE compartió este fin de semana. “Chile debe ser aliado de los países que defienden la libertad y la democracia”, aseveró.

“Hemos sido testigos durante años de cómo Irán ha atacado a su pueblo, ha sido parte de estrategias de terrorismo internacional y eso es algo que le afecta al mundo y por supuesto a Chile”, agregó.

En ese sentido, fue consultada sobre si desde la OPE respaldan el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. “Lo que hay que buscar son las soluciones para que dejen de sufrir los pueblos. Por eso, lo clave acá es que volvamos a poner énfasis también en que los organismos internaciones funcionen”, respondió.

Dicho eso, aseguró que a su parecer el gobierno actual “no tiene postura” sobre el tema, esto pese al comunicado de Cancillería en que condenaban los ataques de las dos partes.

“No hay postura en el sentido de que no se resuelven los conflictos y nos quedamos de brazos cruzados y criticamos y dejamos que ocurran las cosas como ocurren en Venezuela también, y hoy día un poco nos ponemos en otra perspectiva... bueno, la vulneración a las democracias, a las libertades, hay que defenderlas siempre”, explicó.

La escalada militar se da a días del viaje del presidente electo a Estados Unidos para participar de la cumbre Shield of the Americas. En su visita al país norteamericano -que parte este jueves y termina el sábado- existe la posibilidad de que sostenga una bilateral con Donald Trump.

Aunque ese escenario no se ha confirmado, podría dar una conversación sobre este tema, como también del cable submarino chino, que puso a Chile en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático.