Marcos Ilabaca, diputado PS: “Yo me sentiría más cómodo con Jara que con Tohá como candidata”

A solo horas de que Paulina Vodanovic desistiera de su candidatura presidencial, en el Partido Socialista (PS) han comenzado a hacer frente a una pregunta que tendrán que responder de aquí al miércoles, cuando se inscriba la primaria del oficialismo: ¿A qué candidato apoyar?

Vodanovic, quien preside el PS, ya marcó postura y afirmó que “la reflexión que hemos hecho es ponernos detrás de la candidatura de Carolina Tohá”. De hecho, ambas ya conversaron este lunes.

Sin embargo, al interior de la colectividad hay voces que difieren.

Una de ellas es la del diputado socialista Marcos Ilabaca, quien dijo a este medio que “obviamente yo me sentiría más cómodo con (Jeannette) Jara que con Tohá”. Él justificó que la carta comunista “es una persona transversal, dialogante, una persona que ha logrado mostrar resultados en políticas públicas importantes en el país”.

De todas formas, el parlamentario destacó que “es una decisión que adoptará el comité central del partido” y que “soy respetuoso de las decisiones que tome nuestra institucionalidad”.

En el pasado, antes de la proclamación de Vodanovic, el diputado ya había demostrado su simpatía por la exministra del Trabajo.

11 Abril 2025 Entrevista a Jeannette Jara, exministra del Trabajo y candidata presidencial por el Partido Comunista. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

“Siempre he señalado que tengo el mayor de los aprecios por la ministra Jeannette Jara, yo creo que podría ser una tremenda candidata. Para mi gusto, es una de las personas con mayor capacidad y empatía que hoy día tiene el oficialismo (...). Yo en lo particular sería uno de aquellos que me alegraría mucho verla a ella llegar primero a las primarias legales de nuestro sector y segundo, que fuera la candidata presidencial”, dijo en marzo.

No es el único. El exdiputado Sergio Aguiló, militante PS, también se alejó de la figura de Tohá.

“Habiendo renunciado a su candidatura Paulina Vodanovoc, seremos miles los socialistas que optaremos por una alternativa de izquierda y progresista con J. Jara o G. Winter. En mi caso, apoyaré al compañero Gonzalo Winter. Luego, todos(as) estaremos con quien gane la primaria”, escribió en su cuenta de X.