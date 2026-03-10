María Pía Adriasola por su futuro rol como primera dama: “Es un encargo especial, un don y una tarea”

Ad portas de que José Antonio Kast asuma como Presidente este miércoles, su esposa, María Pía Adriasola, abordó el rol que desempeñará a partir de mañana como primera dama.

En una entrevista con la revista Vínculo, del Movimiento Apostólico de Schoenstatt Chile, grupo religioso al cual pertenece el matrimonio, Adriasola señaló que recibió este desafío como “un encargo especial, un don y una tarea”.

“Creo que necesito vivirlo con mucha naturalidad, para llevarlo tranquila y dispuesta”, acotó.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En ese sentido, consultada sobre qué estilo le dará a este cargo -que no existió formalmente en el período anterior en el país- dijo: “Para mí tiene mucho sentido estar juntos en esta tarea y ser un buen complemento para José Antonio. Juntos hemos formado una gran familia”.

“Este encargo me invita a agrandar el corazón para acercarme a todos con cariño maternal. Mi estilo personal son los abrazos, la cercanía”, añadió.

Finalmente, y con un tono más personal, Adriasola comentó que junto con Kast anhelan mantener espacios como familia. “Fuera de eso, hay libertad para que cada uno haga con dedicación lo que tiene que hacer”, agregó.

Durante la campaña y luego de que Kast resultara electo, Adriasola ha mantenido un rol activo. De hecho, lo ha acompañado a sus giras nacionales e internacionales.