Mario Desbordes tras revés judicial para el INDH: “Demuestra que mi querella tiene más sustento que nunca y no voy a parar hasta que los sancionen”

El candidato de Chile Vamos por la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la decisión que declaró inadmisible la querella por el presunto tráfico de influencias presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y donde aparece mencionado, asegurando que su acción en contra el organismo cobró “sustento” tras esta determinación y que buscará que se sancione a los consejeros que respaldaron la acción.

La decisión la tomó Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago luego de acoger un recurso de reposición presentado por la defensa del exministro Desbordes y que declaró inadmisible la querella del INDH, echando por tierra la acción presentada por tráfico de influencias en nominaciones en el Poder Judicial en las que habría tenido participación el exministro.

El juzgado consideró que la legislación que regula al instituto le permite querellarse solamente por los delitos allí establecidos, entre los que no figura el ilícito que acusaba el organismo.

“Atendido a lo resuelto, sin perjuicio de aquello, advirtiendo el tribunal que los hechos revisten carácter de delito, tómense los antecedentes como denuncia y remítanse en su totalidad al Ministerio Público para los fines correspondientes”, señala el fallo.

A través de un video, Desbordes señalo que “se acaba de declarar inadmisible, o sea que no correspondía la querella del INDH que decían que no era contra nadie, que no era contra mí, etcétera. ¿Por qué? Porque el IDNH no tiene facultades”.

“El juzgado ha decidido, por lo tanto, hacer una denuncia, entregarla como una denuncia abierta solo en aquellos casos donde hay delito, que no es mi caso. En mi caso no hay delito”, aseguró.

En esa línea, Desbordes sostuvo que “esta es una buena noticia porque demuestra que mi querella contra el INDH tiene más sustento que nunca. El INDH y los consejeros que aprobaron la querella cometieron un delito que se llama prevaricación y yo no voy a parar hasta que los sancionen”.