    Política

    Más autoridades internacionales confirman su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo

    12 presidentes, el Rey de España y varios representantes internacionales serán testigos del cambio de mando, cuando el próximo 11 de marzo Gabriel Boric le entregue la banda presidencial a José Antonio Kast.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Quedan solo cinco días para que el Presidente Gabriel Boric deje el gobierno y le entregue el cargo a José Antonio Kast en las dependencias del Congreso Nacional.

    En ese contexto, son varios los presidentes, jefes de Estado y autoridades internacionales que han confirmado su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó el listado y confirmó la asistencia de 12 presidentes: Javier Milei (Argentina); Vahagn Khachaturyan (Armenia); Rodrigo Paz (Bolivia); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Daniel Noboa (Ecuador); Nasry Asfura (Honduras); Santiago Peña (Paraguay); José Raúl Mulino (Panamá); Luis Abinader (República Dominicana); Tamas Sulyok (Hungría) y Yamandu Orsi (Uruguay).

    Además, confirmó su invitación el Rey Felipe VI de España y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

    El cambio de mando también contará con la asistencia de las siguientes autoridades:

    • Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador
    • Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
    • Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua
    • Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú
    • Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania
    • Ni Hong, ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China
    • Thani Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos
    • Anna Maria Bernini, ministra de la Universidad y la Investigación de Italia
    • Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos
    • Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América latina y el Caribe de México
    • Christopher Philip James Elmore, subsecretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido
    • Éléonore Caroit, ministra encargada de la Francofonía, Cooperación Internacional y de los Franceses en el extranjero, de Francia
    • Emídio Sousa, secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, de Portugal
    • Kirti Vardhan Singh, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de India
    • Wojciech Zajączkowski, viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia
    • Lasha Darsalia, viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia
    • Raymonde Gagné, presidenta del Senado de Canadá
    • Rachid Talbi Alami, presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos
    • Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos
