Más autoridades internacionales confirman su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo
12 presidentes, el Rey de España y varios representantes internacionales serán testigos del cambio de mando, cuando el próximo 11 de marzo Gabriel Boric le entregue la banda presidencial a José Antonio Kast.
Quedan solo cinco días para que el Presidente Gabriel Boric deje el gobierno y le entregue el cargo a José Antonio Kast en las dependencias del Congreso Nacional.
En ese contexto, son varios los presidentes, jefes de Estado y autoridades internacionales que han confirmado su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó el listado y confirmó la asistencia de 12 presidentes: Javier Milei (Argentina); Vahagn Khachaturyan (Armenia); Rodrigo Paz (Bolivia); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Daniel Noboa (Ecuador); Nasry Asfura (Honduras); Santiago Peña (Paraguay); José Raúl Mulino (Panamá); Luis Abinader (República Dominicana); Tamas Sulyok (Hungría) y Yamandu Orsi (Uruguay).
Además, confirmó su invitación el Rey Felipe VI de España y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.
El cambio de mando también contará con la asistencia de las siguientes autoridades:
- Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador
- Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
- Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua
- Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú
- Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania
- Ni Hong, ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China
- Thani Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos
- Anna Maria Bernini, ministra de la Universidad y la Investigación de Italia
- Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos
- Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América latina y el Caribe de México
- Christopher Philip James Elmore, subsecretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido
- Éléonore Caroit, ministra encargada de la Francofonía, Cooperación Internacional y de los Franceses en el extranjero, de Francia
- Emídio Sousa, secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, de Portugal
- Kirti Vardhan Singh, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de India
- Wojciech Zajączkowski, viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia
- Lasha Darsalia, viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia
- Raymonde Gagné, presidenta del Senado de Canadá
- Rachid Talbi Alami, presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos
- Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos
