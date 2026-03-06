Más autoridades internacionales confirman su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo

Quedan solo cinco días para que el Presidente Gabriel Boric deje el gobierno y le entregue el cargo a José Antonio Kast en las dependencias del Congreso Nacional.

En ese contexto, son varios los presidentes, jefes de Estado y autoridades internacionales que han confirmado su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó el listado y confirmó la asistencia de 12 presidentes: Javier Milei (Argentina); Vahagn Khachaturyan (Armenia); Rodrigo Paz (Bolivia); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Daniel Noboa (Ecuador); Nasry Asfura (Honduras); Santiago Peña (Paraguay); José Raúl Mulino (Panamá); Luis Abinader (República Dominicana); Tamas Sulyok (Hungría) y Yamandu Orsi (Uruguay).

Además, confirmó su invitación el Rey Felipe VI de España y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

El cambio de mando también contará con la asistencia de las siguientes autoridades: