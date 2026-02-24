“Más dudas aparecen”: Squella cuestiona a Muñoz por haber firmado decreto que autorizaba proyecto de cable submarino

El pasado viernes explotó la última controversia que envuelve al gobierno, en medio de la recta final para llegar a su fin.

Antes del mediodía, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó que tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric habían llevado a cabo actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.

Más tarde se confirmó que el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; junto al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen (PC), eran los acusados, y como consecuencia, sus visas y las de sus familiares directos fueron revocadas.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Esta jornada El Mercurio dio a conocer que el pasado 27 de enero el ministro de Transportes firmó un decreto que otorgaba a la empresa China Mobile la concesión del hoy controversial proyecto del cable submarino que uniría Valparaíso y Hong Kong. Eso sí, dos días después, el documento fue anulado.

Este nuevo antecedente -de la controversia que puso a Chile en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China- ya comenzó a ser cuestionado por parte del gobierno entrante.

El timonel del Partido Republicano y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, compartió en su red social X sus dudas.

“Como nos imaginábamos, había algo que no se sabía de esta historia. Luego de cinco días, se conoce la verdad, no estaba en evaluación, sino que se había aprobado la concesión en secreto. ¿Qué hay detrás del decreto y su anulación? Más dudas aparecen", escribió.