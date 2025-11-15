Matías de la Fuente: “Está en nuestras manos dar inicio a un nuevo ciclo virtuoso, y la más indicada para ello es Matthei”

Al igual que otros miembros del equipo de Evelyn Matthei, proviene de una tradición política distinta, como excolaborador de los gobiernos de la Concertación. ¿Por qué hoy Matthei es su opción?

Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para dar inicio a un nuevo ciclo virtuoso para el país. Y la más indicada para ello es Evelyn Matthei, por lejos. Ese ciclo virtuoso debe tener unos tres o cuatro gobiernos que no estén a bandazos, que no sean de extremos o de un cambio de signo entre uno y otro tan radical (...). Yo tengo una mala opinión del desempeño de este gobierno y es porque estamos en manos de gente que no tiene la preparación ni la experiencia suficientes para hacer un buen gobierno. Matthei ha dedicado su vida al servicio público.

¿Cuál fue su primer acercamiento a la candidata?

En 2022 estuve bastante en contra del intento de cambiar la Constitución de la manera en que lo propuso este gobierno. Por eso, me involucre con un grupo de personas, de amigos, que terminamos siendo Amarillos por Chile, donde participo como un militante más. En ese contexto, el partido decidió dar el apoyo a Evelyn, porque nos parecía que era la mejor opción, y a mí en particular me tocó trabajar en propuestas de ideas. Desarrollamos un documento muy interesante que se lo presentamos y ella lo acogió muy bien, y ahí parte nuestra relación.

Su participación en el gobierno de Ricardo Lagos como jefe de gabinete es su carta de presentación. ¿Colaboraría en un eventual gobierno de Evelyn Matthei?

Ya estoy viejo (ríe). Uno siempre puede ayudar, desde distintos lados, no sé si mi ayuda sea directamente dentro del Poder Ejecutivo. Yo creo que no, porque eso está reservado a personas que son militantes de los partidos tradicionales.

Si su candidata no pasa al balotaje, ¿qué hará?

Voy a quedarme en la oposición feliz y contento.

¿Pero la oposición a qué? ¿Anularía?

Al que sea. En mi caso, la alternativa está en una cosa que es más extrema, más radical, y yo no creo en los extremos, no creo en la radicalidad.