Política

Matías Walker desdramatiza exclusión de eventual gobierno de Kaiser: “Jamás apoyaríamos a un candidato que indultaría a criminales de lesa humanidad”

El vicepresidente de Demócratas afirmó que "jamás votaría por los extremos" en alusión a Jara y Kaiser. Asimismo, repasó el desempeño de José Antonio Kast como diputado.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
26 Marzo 2025 Entrevista a Matias Walker, Senador, desde la Redaccion Foto: Andres Perez Andres Perez

El senador de Demócratas, Matías Walker, abordó este miércoles la exclusión que planteó el jefe de campaña de Johannes Kaiser, el diputado Cristián Labbé, respecto a formar una coalición política con la colectividad liderada por la senadora Ximena Rincón.

En entrevista con CNN Chile, Walker respondió a las declaraciones de Labbé en Desde la Redacción, en que señaló que no se les incluiría en un eventual gobierno de Kaiser por su apoyo a Evelyn Matthei, aunque sí deslizó que convocaría a Chile Vamos (UDI y RN) y a republicanos.

“Probablemente, bajo una conversación profunda, la UDI y Renovación Nacional y Republicanos, evidentemente”, señaló Labbé.

Ante esas declaraciones, Walker manifestó que “le agradezco muchísimo al diputado Labbé que no nos considere en un eventual gobierno. Primero, porque Johannes Kaiser no va a pasar a segunda vuelta y segundo, porque jamás apoyaríamos a un candidato que es partidario de indultar a Miguel Krassnoff o que es partidario de indultar a criminales de lesa humanidad”.

En ese contexto fue consultado sobre si bajo alguna circunstancia apoyaría a la carta del Partido Nacional Libertario (PNL), ante lo que señaló que “yo jamás voy a votar por los extremos. Ni por la extrema derecha, ni por la extrema izquierda".

“En ninguna circunstancia”, afirmó Walker insistido por su apoyo, señalando que anularía o votaría en blanco en un escenario de segunda vuelta entre Kaiser y la abanderada comunista del pacto oficialista, Jeannette Jara.

“Yo creo que los dos serían malos para Chile (...) Y a mi juicio, quien representa mejor las ideas de la Concertación para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro es Evelyn Matthei”, afirmó respecto a su apoyo en la elección presidencial.

Kast “no fue un buen diputado”

Durante la conversación, el senador por la Región de Coquimbo también tuvo críticas contra la carta republicana, José Antonio Kast.

“No tiene capacidad de gestión, yo fui compañero de él en la Cámara de Diputados, colega durante mucho tiempo, no recuerdo haber debatido muchas iniciativas en materia de seguridad con José Antonio Kast”, señaló Walker respecto al abanderado presidencial.

“¿Usted conoce una ley en especial que haya promovido José Antonio Kast?“, se preguntó el senador y agregó: ”Porque a mí la gente me puede identificar por la Ley de delitos económicos, por la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, por varios proyectos que hemos presentado en materia de seguridad. Yo no recuerdo un proyecto especialmente relevante para el país que haya promovido José Antonio Kast como diputado".

“No fue un buen diputado”, dijo en su análisis el parlamentario.

En la misma línea, Walker continúo con que Kast “no lideró ninguna reforma importante, nunca ha formado parte de un acuerdo relevante para el país y no hay ninguna ley importante en Chile que podamos identificar con la autoría de José Antonio Kast”.

