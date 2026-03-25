Canciller sobre la postulación de Bachelet a la ONU: “La probabilidad de éxito es muy baja”

Si bien no fue del todo una sorpresa, la decisión del Presidente José Antonio Kast de retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bahcelet a la secretaría general de la ONU, sigue generando repercusiones.

Por ese motivo, el canciller Francisco Pérez Mackenna, volvió a abordar el tema. Tras participar en el ciclo de Icare “Conoce a tu ministro”, el secretario de Estado ahondó en los motivos para quitarle el respaldo a la exmandataria.

Según explicó, la candidatura de Bachelet no sería “viable” por “dos razones fundamentales“.

“La primera por la fragmentación o la diversidad de candidatos que aparecieron en Sudamérica en competencia y por otro lado también por las opiniones de algunos personajes clave en esto, respecto de esa candidatura", indicó.

En ese sentido, el ministro señaló que la decisión se tomó en base a “la percepción de que la probabilidad de éxito es muy baja y que por tanto eso no lo hace viable y que este esfuerzo no está excepto de costos".

Con ello, aseguró que no se trata "solo" de un tema “económico, el tema es lo que implica desde el punto de vista del esfuerzo de llevar una candidatura que finalmente no va a ser viable”.

Cabe recordar que, una vez que se hizo pública la decisión del mandatario, la expresidenta emitió un comunicado, a través del cual confirmó que su postulación seguirá en marcha con el apoyo de México y Brasil.

Actualmente el organismo está liderado por el portugués António Guterres, cuyo periodo finaliza el 31 de diciembre de 2026. Por este motivo la carrera para sucederlo en el cargo y liderar el organismo desde 2027 a 2031, ya comenzó.

De momento, son tres los candidatos que competirán con Bachelet para liderar la ONU: Rebeca Grynspan de Costa Rica, el argentino Rafael Grossi y la ecuatoriana-libanesa Ivonne Baki.