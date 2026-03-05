Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

La mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, presentando la renovada imagen de la Plaza Italia, que ahora cuenta con más áreas verdes y un monumento en honor a la premio Nobel Gabriel Mistral. Eso sí, la estatua del general Manuel Baquedano aún no está instalada en su plinto.

El Mandatario destacó la colaboración de las distintas autoridades que permitieron el avance del proyecto, de hecho la exministra del Interior, Carolina Tohá, asistió a la inauguración y aseguró que la idea de remodelar el nudo Baquedano se estaba estudiando desde el segundo mandato de Michelle Bachelet.

En tanto el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, resaltó la participación de los alcaldes de Santiago y Providencia que trabajaron en el proyecto, entre ellos destacó el rol de la exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial, Evelyn Matthei.

En esa línea, la exjefa comunal se sumó a la celebración a través de redes sociales e hizo un llamado al actual oficialismo que pasará a ser oposición a partir del 11 de marzo.

“Hace varios años iniciamos la transformación del eje Alameda–Providencia y, junto al Presidente Boric, sus ministros y autoridades, pedí que nunca más se avalara la violencia, ni la destrucción de la ciudad, como lo vimos en el pasado", señaló a través de X.

A eso sumó: “También, señalé que si algún día el gobierno pasaba a ser oposición, debía seguir cuidando la ciudad como lo estamos haciendo hoy".

La exalcaldesa aseguró que la “llena de alegría ver cómo se avanza en la recuperación de espacios que son parte de la historia y la vida de mi querida Providencia”.