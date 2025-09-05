Matthei condena ataque a comisaría de Huechuraba y afirma: “Es un atentado a Carabineros gravísimo e inaceptable”

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, condenó el violento ataque en contra de la 54ª Comisaría de Huechuraba.

El hecho se produjo cerca de las 23.00 horas de este jueves, donde un grupo de unas 200 personas lanzaron objetos contra el recinto.

Como resultado, fue detenida una mujer de 18 años , “que había sido vista por personal policial lanzando piedras y botellas de vidrio a los carabineros”, precisaron desde Fiscalía.

La aspirante de la derecha tradicional a La Moneda se pronunció a través de sus redes sociales.

“El ataque contra una comisaría es un atentado a Carabineros gravísimo e inaceptable. A los carabineros se los respeta”, escribió.

Y luego agregó: “Vamos a devolverle el orden a Chile y máximo castigo a los delincuentes”.