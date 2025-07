Matthei cuestiona baja en creación de puestos de trabajo: “141 en un año es una vergüenza”

La candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, participa este jueves en el Seminario “Volver a crecer: Shock de inversión, Shock de Optimismo”, organizado por La Tercera, radio Duda y la Sofofa, donde apuntó a la baja en la creación de puestos de trabajo.

Esto, luego que las cifras entregadas por el INE reflejan un estancamiento en esta materia, con un 0% de creación de puestos laborales, su menor nivel desde febrero-abril del 2021.

“Quiero partir señalando que ayer quedé devastada al ver que en un año se habían creado 141 empleos. De hecho, cuando dije que eran 141, alguien me dijo 141 mil, no le dije, menos de 200″, remarcó.

En esa misma línea, planteó que “141 en un año es una vergüenza. Sin embargo, yo tengo una esperanza total, porque realmente hay más de 100 mil millones de dólares en que hay un proyecto, en que está el financiamiento, en que hay gente que está dispuesta a impulsar ese proyecto y que realmente podrían crear en un corto plazo 60 mil empleos, que podrían aumentar el PIB de una manera importante”.

Y luego agregó: “Pero también hace poco tiempo atrás vimos que la pobreza en este momento, es cierto que con un cambio de metodología, y eso hay que tenerlo claro, pero alcanza a un 22% de los chilenos, 4 millones de personas viviendo en pobreza”.

Asimismo, sostuvo que “hay un estudio de la Fundación Colunga que muestra que uno de cada cuatro niños de prekínder y kinder, no tienen una cama propia, una cama de uso exclusivo”.

“Por todas partes vemos que los chilenos no logran llegar a fin de mes, que están muy estresados con las deudas, que no tienen un trabajo. Que además no tienen un trabajo, de todas estas penurias económicas que están viviendo, obviamente que están muy preocupados por el tema de la seguridad”.