Matthei defiende polémico video en que apunta contra Kast: “Estamos marcando diferencias y en eso no hay nada malo”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, este jueves salió a defender su polémico video en que apunta en contra del abanderado republicano José Antonio Kast, además de la aspirante oficialista Jeannette Jara y la administración del Presidente Gabriel Boric.

El mayor flanco, eso sí, se produjo por la molestia de la tienda liderada por Arturo Squella, a menos de dos semanas de la elección presidencial del 16 de noviembre, y cuando se había evitado nuevas confrontaciones entre las derechas.

“Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo, ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia: un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia (...). Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente. Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”, se dice en el registro, que es parte de los videos que integrarán los próximos capítulos de la franja electoral de la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda.

El propio Kast salió ayer mismo a responder a su contendora. “Primero, decir que la canción es mala, que se metan al disco Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos (...). Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto a 11 días. Creo que se hace un daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad”, dijo consultado por el tema en entrevista con Radio Universo.

Esta jornada, Matthei defendió el clip, argumentando que se trata de una manera de mostrar las diferencias de su candidatura con la del republicano.

“Son distintas candidaturas, y eso es sano, es bueno. Nosotros habíamos llamado a una primaria, no hubo primaria. En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias y en eso no hay nada de malo”, afirmó.

En esa misma línea, apuntó que en el registro se apunta “a que tenemos semejanzas y el mismo propósito en cuanto a seguridad. Eso queda muy claro. Pero mientras ellos proponen un gobierno de emergencia, nosotros estamos proponiendo un camino de desarrollo para Chile en el mediano y largo plazo”.

“Eso es algo muy distinto y por eso digo efectivamente, y en realidad eso es lo que he escuchado de mucha gente, que nos queda corto un gobierno de emergencia solamente cifrado o centrado en la delincuencia”, zanjó.