Matthei emplaza a Kast a pedir que borren cuentas que difunden videos en su contra y acusa: “Estos ataques son propios de regímenes autoritarios”

A pocos meses de la primera vuelta presidencial, la pugna entre Chile Vamos y republicanos sigue escalando.

Ayer, Evelyn Matthei volvió a arremeter contra el Partido Republicano, tras anunciar una querella contra quienes resulten responsables de la difusión de videos en los que se asegura que padece alzheimer.

Hoy, la candidata de Chile Vamos volvió a apuntar contra republicanos. No solo eso, emplazó a su contendor José Antonio Kast a condenar la situación y a pedir que borren las cuentas que estarían difundiendo este contenido.

En conversación con el matinal de Chilevisión, Matthei explicó las razones que la llevan a estar segura de que el Partido Republicano está implicado en esto.

“Básicamente son las mismas cuentas que le dan like a él de todo, pero además cuando uno ve a quienes han atacado, atacaron hace cuatro años atrás a (Sebastián) Sichel, y ¿Quién pasó a segunda vuelta? Kast. Atacaron a Kaiser cuando estaba punteando, lo botaron, y ahora yo. Además, he ido teniendo bastante información de adentro", señaló.

En ese sentido, realizó un emplazamiento a Kast: “Ojalá que José Antonio lo que hiciera es decir que no está de acuerdo con este tipo de cosas y que llame a que bajen las cuentas”.

Lo cierto es que cuando el tema explotó, Kast descartó que su partido estuviera detrás de esta situación, y además, la condenó, pero para Matthei no fue suficiente.

“Ojalá que él hiciera un llamado a una campaña limpia, porque ha sido poco claro, poco contundente con su respuesta (...) no ha dicho nada. La única vez que habló no estaba diciendo la verdad ”, reprochó la exalcaldesa.

Luego, elevó el tono y señaló: "Uno en algún momento tiene que entrar a defender la democracia. Este tipo de ataques son propios más bien de regímenes autoritarios, y todos sabemos los dolores y las cosas que pasan cuando se rompe la democracia".

Consultada sobre si duda de las creencias democráticas de Kast, Matthei dijo: “Lo que pasa es que una cosa es las creencias y otra cosa son las prácticas que finalmente llevan a destruir cualquier posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces yo sabía que me iban a salir a atacar de la misma manera que lo hizo Rodolfo Cárter, pero lo que yo quiero señalar es que yo no estoy dispuesta a dejar pasar esto”.

Dicho eso, continuó: “Uno tiene que honrar en la democracia, no puede ser que a una senadora, porque piensa distinto, la echen, Carmen Gloria Aravena. No puede ser que a un senador, por decir algo distinto que ellos, lo echen, Rojo Edwards. No puede ser que hayan echado ya al menos a tres diputados porque pensaban algo distinto”.

“Es muy distinto cuando nos sentamos y vemos en qué estamos dispuestos a ceder a que me digas ´tú piensas distinto, eres mi enemiga y te tengo que destruir’. Así funciona Kast". lanzó la candidata.