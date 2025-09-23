Matthei es la primera invitada a ciclo de conversatorios con candidatos presidenciales organizado por La Tercera y UDD

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI-RN-Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, es la primera invitada a un ciclo de conversatorios con los aspirantes a La Moneda que organiza La Tercera y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD) y que hoy tiene su debut.

Así la exalcaldesa de Providencia será la primera de las candidatas al sillón presidencial que tendrá la oportunidad de dar a conocer sus propuestas, prioridades y visión de país, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.

El encuentro se iniciará a las 9 horas de este martes 23 de septiembre y según explican sus organizadores, será un espacio de diálogo plural, abierto y constructivo.

El seminario será transmitido vía streaming por www.latercera.com

Matthei llega al encuentro ocupando el tercer lugar en la mayoría de las encuestas de opinión pública – detrás de la candidata oficialista Jeannette Jara y del abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast-, pero con movimientos en las cifras en las últimas semanas en alguno de estos mismos sondeos.

Desde el comando de la candidata esperan un repunte de la exministra con el inicio oficial de la campaña presidencial.

Dentro de sus actividades, este lunes Matthei presentó una serie de medidas incluidas en su programa de gobierno para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Asimismo, se conoció que solicitó un crédito que solicitó al BancoEstado contra reembolso por la cifra de $1.760.000.000 para su campaña.

Además, la circulación de una pieza gráfica de la campaña de Matthei generó polémica y molestó a republicanos por las alusiones negativas a dos de los suyos -Luis Silva y Beatriz Hevia- las que, posteriormente, no figuraban en el post oficial de las redes de la candidata. En el comando de la candidata no hubo una versión única de los hechos.