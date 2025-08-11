Matthei evita responder si apoyaría a Kast en segunda vuelta en caso de ser derrotada

La mañana de este lunes, la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, fue invitada a la Confederación de la Producción y del Comercio (PCP) para recibir 50 propuestas -elaboradas por empresarios y expertos- en diversos temas.

Tras la actividad, la aspirante a La Moneda encabezó un punto de prensa. En ese espacio, fue consultada dos veces por si respaldará a su contendor de republicanos , José Antonio Kast, en caso de que él pase a segunda vuelta y ella no.

La primera respuesta que la exalcaldesa dio sobre el tema fue: “Yo lo que quiero señalar es que a lo que más le temen los chilenos es a no llegar a fin de mes y que sus hijos no lleguen sanos y salvos a su casa en la noche. Hay un problema de temor y hay un problema también de no poder llegar a fin de mes que es muy grave y esto es a lo que yo vine hoy día, y por lo tanto a eso me quiero referir".

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Luego, cuando le preguntaron si va a haber unidad en el sector para la segunda vuelta presidencial, Matthei se limitó a decir “muchísimas gracias”.

Posterior a eso, la candidata finalizó el punto de prensa.