Matthei le pide a Cordero que “endurezca la mano” con los menores de edad que cometen delitos

La mañana de este martes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, llegó hasta la comuna de Lo Barnechea para abordar la crisis de seguridad que azota al país.

La gremialista estaba acompañada de los diputados Andrés Longton y Diego Schalper (RN), quienes estaban promoviendo un proyecto de ley que busca aumentar la pena a los menores de edad que cometen delitos.

Bajo ese marco, Matthei señaló: “Yo tengo la impresión que los jueces y también los diputados y senadores de izquierda no se dan cuenta de la inmensa rabia que se está acumulando en Chile con el tema de los jóvenes que infringen la ley, que son asesinos, que violan y no se están dando cuenta. Cuando uno mira hoy día lo que está sucediendo con la justicia, la ciudadanía no cree en la justicia”.

En esa línea, agregó: “La rabia que se está acumulando en Chile es peligrosa. Es muy peligroso que los chilenos sientan que no hay justicia. Si nosotros no reaccionamos a tiempo, esto va a ser peligroso. Los chilenos sienten que finalmente nadie los protege, sobre todo frente a los jóvenes que están cometiendo delitos”.

Luego, tras ser consultada sobre el Ministerio de Seguridad, la candidata señaló que el proyecto “es malo. Es bien raro esto de que los seremis sean los encargados de la justicia. En fin, hay que funcionar con lo que salió y es mejor tener un Ministerio de Seguridad que no tenerlo. Yo creo que va a haber que hacer muchas modificaciones”.

Dicho eso, le hizo una petición al titular de esa cartera, Luis Cordero. “Ojalá lo haga bien. Necesitamos que lo haga bien. Yo le diría solamente al ministro Cordero, por favor endurezca las leyes y endurezca la mano con los menores de edad”.

“Es claro que están cometiendo cada vez más delitos y muchas veces son los delitos además más desalmados. Actúan muchas veces absolutamente drogados. Les da lo mismo pegarle a un adulto mayor, les da lo mismo asesinar a una niña de cinco años en un auto, les da lo mismo cualquier cosa”, cerró.

Fuera de eso, la exalcaldesa de Providencia no quiso abordar la discusión presidencial.