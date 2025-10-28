Matthei vuelve a poner en cuestión capacidad de Kast y sus equipos para gobernar

Así como hace unas semanas lo acusó de “falta de oficio”, este martes la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, intensificó sus cuestionamientos a las capacidades del abanderado republicano José Antonio Kast y sus equipos para gobernar.

La aspirante de la derecha tradicional a La Moneda aprovechó los propios dichos del exdiputado en esta jornada para avanzar en su crítica.

“La mayoría de las personas que están en el Partido Republicano han trabajado en el mundo privado, no han hecho una carrera meteórica de salir de un colegio privado, ir a la universidad de excelencia y después entrar a la política. (El mundo privado) entrega disciplina y responsabilidad, uno sabe que si no hace bien las cosas, lo van a reprender o va a perder la pega”, dijo Kast en diálogo con radio Infinita.

Un par de horas más tarde llegaría el dardo de la representante de la derecha tradicional, que durante la campaña se ha empeñado en remarcar su experiencia, no solo en el parlamento, también como ministra y alcaldesa, como un atributo que la diferencia de Kast.

“No se puede gobernar bien con gente que no conoce el Estado. Se lo digo así de claro. No se puede. El Estado funciona de una manera totalmente distinta que el sector privado. Y cuando uno entra al sector público se demora uno o dos años en aprender a no cometer errores”, dijo desde Quinta Normal, donde se reunió con la Fundación Coanil para recibir sus propuestas sobre discapacidad intelectual e inclusión.

La extitular del Trabajo de la administración de Sebastián Piñera recalcó que “cuando hay un gobierno que dura cuatro años, entrar con gente que no entiende cómo funcionan esas cosas, perdón, pero eso no va a funcionar”.

Matthei, además, planteó que “por eso nosotros presentamos con mucha alegría un equipo que tiene mucha experiencia y que va a hacer la diferencia. Va a hacer la diferencia, primero, en que no vamos a sembrar la odiosidad en contra de nadie. Vamos a conversar con todos los que haya que conversar, pero al mismo tiempo vamos a tener el rigor de que las cosas pasen y que el dinero no se malgaste”.

“Vamos a tener el rigor de no contratar a nadie por pituto, sin que nadie antes haya tenido que rendir un examen para ver si que efectivamente está capacitado o no para asumir un cargo en el Estado. Esa es la mayor diferencia de nuestra candidatura con todas las otras candidaturas. No hay ninguna otra candidatura que tenga la cantidad de equipos preparados, técnicamente preparados, pero también con el rigor para llevar a cabo adelante todas las promesas que hemos hecho”, enfatizó.

Para cerrar, la candidata apuntó: “Nosotros sabemos hacer las cosas y además tenemos los equipos para hacer las cosas”.